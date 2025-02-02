محمود حميدة: «تعليم الدين مش في المدرسة»، وأحد الحضور: «أنا جايلك من الصعيد مشي»

معرض الكتاب 2025 ، قال الفنان محمود حميدة، إنه يجب علي الآباء تربية أبنائهم على أدب الحوار والإنسانية والاستماع إلي الرأي الآخر والبعد عن العنصرية والتعصب.

محمود حميدة في ندوة بمعرض الكتاب

وأضاف محمود حميدة خلال ندوته بمعرض الكتاب: “الناس يريدون مجتمعا سليما بعيدا عن العنصرية، لأن الدين المعاملة”، مشيرا إلي أن تعليم الدين يجب أن يكون في المسجد أو الكنيسة وليس في المدارس لأن تعليم الدين في المدارس غير مرغوب فيه.

مكان معرض الكتاب 2025

وتفاعل أحد الحضور في الندوة مع حديث محمود حميدة، وقطع حديثه وقال: “أنت بتقول حكم أنا جايلك من الصعيد مشي”.

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