محافظ سوهاج في جولة ميدانية مفاجئة لمتابعة الخدمات بالقرى

أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، جولة ميدانية مفاجئة تفقد خلالها الأوضاع العامة والخدمات بقرى "قلفاو، والشيخ مكرم، وامتداد شارع الجمهورية" بمركز سوهاج.

سراج في جولة ميدانية مفاجئة لمتابعة الخدمات بقرى مركز سوهاج

بدأت الجولة بمتابعة امتداد شارع الجمهورية "منطقة العمرة"، حيث رصد المحافظ وجود تراكمات لمخلفات البناء والقمامة، ووجه برفعها على الفور، مع تمهيد وتسوية الطريق الرئيسي والشوارع الفرعية، كما شدد على مراجعة تراخيص قاعات الأفراح وأماكن التصوير بالمنطقة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين في حالة عدم السير في إجراءات الترخيص.

محافظ سوهاج يوجه بمراجعة دفاتر الحضور والانصراف واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتغيبين

كما تابع المحافظ سير العمل في عدد من المصالح الحكومية، شملت الوحدة الصحية والجمعية الزراعية بالشيخ مكرم، ومكتب بريد قلفاو، حيث وجه بمراجعة دفاتر الحضور والانصراف، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتغيبين دون إذن مسبق، بالإضافة إلى توجيهاته بتعزيز عدد الموظفين بمكتب البريد للقضاء على التكدس وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد "سراج" على مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج ضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بالمنطقة، مشددًا على أهمية الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، كما استمع إلى مطالب عدد من الأهالي، ووجه بالتنسيق مع الجهات المعنية لحلها بما يحقق رضا المواطنين ويحسن مستوى الخدمات المقدمة لهم.

يأتي ذلك استمرارا للجولات الميدانية التي يحرص عليها المحافظ للتواصل المباشر مع المواطنين، وتفقد الأوضاع العامة على الطبيعة.

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