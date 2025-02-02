تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية.

سقوط تشكيل عصابي لتزوير المحررات الرسمية في الإسكندرية

تزوير المحررات الرسمية في الإسكندرية





أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام شخصين – لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية؛ بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وعثر بحوزتهما على (عدد من الأختام المقلدة لعدد من الجهات الحكومية - عدد من الأوراق والمستندات والمصدرات "مزورة ومعدة للتزوير")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارب العرض على النيابة العامة.

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