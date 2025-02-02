الأحد 02 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اعرف نتيجتك، موعد ظهور نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية في المنيا

نتيجة الترم الأول
نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية

نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2025 ، يسعى طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة المنيا لمعرفة نتيجة امتحانات الترم الأول للعام الدراسي 2024-2025، والتي يمكن الاستعلام عنها عبر المنصات التعليمية ومواقع التواصل الاجتماعي باستخدام الأسماء وأرقام الجلوس.

 

نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2025

 وفي هذا السياق قال صابر عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم في المنيا، إن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الأول سوف يكون فى النصف الثانى من الأسبوع المقبل، كذلك جميع النتائج بالمراحل التعليمية المختلفة من الصف الاول الابتدائى حتى الثالث الإعدادى

موعد ظهور النتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا

 من المتوقع أن تُعلن  نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا خلال 7 إلى 15 يومًا بعد انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات، وقد بدأت أعمال التصحيح في كنترول الشهادة الإعدادية بالمحافظة، ويجري العمل على مراجعة الدرجات تمهيدًا للإعلان الرسمي.

 

سير امتحانات الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025 الترم الأول

 أكد مصدر من مديرية التربية والتعليم في المنيا أن امتحانات الشهادة الإعدادية تمت بسلاسة ودون شكاوى، حيث أُجريت في 9 إدارات تعليمية، وقد شارك في الامتحانات أكثر من 100 ألف طالب وطالبة.

 

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025 الترم الأول

 فور انتهاء الكنترول من أعماله واعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025 الترم الأول من قبل اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، سيتم الإعلان عن النتائج عبر الصفحة الرسمية للمحافظة ومديرية التربية والتعليم.

 

الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025 الترم الأول

بعد الإعلان عن  نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا، سيتم نشرها إلكترونيًا على بوابة المحافظة، كما توزع النتائج على المدارس في اليوم التالي لتسهيل الاطلاع عليها من قبل الطلاب وأولياء الأمور، وهذا سيمكن الطلاب من البدء في إجراءات التقديم للالتحاق بالمرحلة الثانوية.

 

نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2025

 يمكن للطلاب وأولياء الأمور متابعة الأخبار المتعلقة بنتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا عبر المنصات التعليمية لضمان الحصول على أحدث المعلومات حول التوقيتات والإجراءات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2025 ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2025 ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2025 الترم الأول نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2025 بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ظهورت معلومات حول نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا الشهادة الإعدادية في المنيا 2025 نتيجة الشهادة الاعدادية نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 نتيجة الاعدادية نتيجة الشهادة الاعدادية بجميع المحافظات نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم ورقم الجلوس لينك نتيجة الشهادة الاعدادية موعد نتيجة الشهادة الاعدادية

مواد متعلقة

محافظ المنيا: تسجيل 6,627 طلبًا للرفع المساحي

بتخفيضات 30%، محافظ المنيا يفتتح منفذًا ثابتًا لبيع السلع بديرمواس

مصرع وإصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة بترعة الإبراهيمية في المنيا

العثور على جثة شاب مجهول الهوية بها طلق ناري داخل تاكسي في المنيا

شاب يتخلص من حياته في ظروف غامضة بالمنيا

العربية اتعجنت، الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة وإصابة 11 شخصا بصحراوي المنيا

إصابة 11 شخصا في انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي في المنيا

مصرع شخص أسفل عجلات قطار في المنيا
ads

الأكثر قراءة

مفاجأة، زوج شقيقة موظف الأوبرا المتوفى يدلي بأقوال جديدة

ظهرت الآن، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

بعد قرارات ترامب المثيرة للغضب، خبير اقتصادي يوجه رسالة عاجلة للمسئولين المصريين

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 72.94%

حقيقة عودة جوميز لتدريب الزمالك

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس

لحظات مرعبة، شاب يتسلق 7 طوابق لإنقاذ 3 أطفال في حريق شقة بفيصل (فيديو)

أسرة «موظف الأوبرا» تسلم مذكرات بخط يده للنيابة

منوعات

المزيد

ظهور جديد للملك تشارلز في فيلم وثائقي

سلسلة زلازل تهز جزيرة سانتوريني اليونانية

إغلاق حساب الرئاسة السورية على منصة «إكس»

توقعات الأبراج اليوم الأحد 2 فبراير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الأحد 2 فبراير بالسوق المحلية

سعر السكر اليوم الأحد 2 فبراير 2025

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد

المزيد
ads

انفوجراف

أبرزها القمة.. 5 مباريات نارية تنتظر الزمالك في شهر فبراير (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

احتفالا بمولده.. لمحات من حياة ابن الفارض وأشهر قصائده

دار الإفتاء توضح بيان معنى فرض الصلوات في رحلة المعراج 

شهر شعبان 1446هـ، فضل اغتنام شهر شعبان والابتعاد عن أسباب تحرمك من أجره

المزيد
الجريدة الرسمية