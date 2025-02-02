بدء تسليم دفعتين جديدتين بمشروع "سكن مصر" في القاهرة الجديدة

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تسليم دفعة جديدة من مشروع سكن مصر (منطقة أرض المعارض - المنطقة الأولى) بمدينة القاهرة الجديدة، مسلسل أرقام (3 - 4 - 5) المرحلة الأولى، ومسلسل رقم 2 المراحل التالية للمرحلة الأولى، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 2 /2 /2025.



وأضاف وزير الإسكان، أنه سيتم أيضًا تسليم دفعة جديدة من مشروع سكن مصر "منطقة أرض المعارض - المنطقة الثانية" بمدينة القاهرة الجديدة، مسلسل رقمي (6&7) المرحلة الأولى، ومسلسل رقم 3 المراحل التالية للمرحلة الأولى، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 2 /2 /2025.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم التسليم بالمنطقة الأولى، وحدات العمارة 16، اليوم الأحد 2/2/2025، ووحدات العمارة 35، غدا الإثنين 3/2/2025، ووحدات العمارة 40، يوم الثلاثاء 4/2/2025، ووحدات العمارة 70، يوم الأربعاء 5/2/2025، ووحدات العمارة 190، يوم الخميس 6/2/2025، ووحدات العمارة 191، يوم الأحد 9/2/2025.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم التسليم بالمنطقة الثانية، وحدات العمارة 11، اليوم الأحد 2/2/2025، ووحدات العمارة 12، غدا الإثنين 3/2/2025، ووحدات العمارة 13، يوم الثلاثاء 4/2/2025، ووحدات العمارة 14، يوم الأربعاء 5/2/2025، ووحدات العمارة 15، يوم الخميس 6/2/2025، ووحدات العمارة 16، يوم الأحد 9/2/2025.



وأضاف الغيطى، أنه على العملاء الفائزين بوحدات سكنية، التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر ( 2 شارع عباس العقاد )، وذلك لإنهـاء إجـراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجـــه لجهاز المدينة بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، بأصل خطـــاب البنك، وصورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

كما استعرض شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ملفات عمل ومشروعات قطاع التنمية والإنشاءات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال العام 2024، والتي شملت مشروعات سكنية تم وجارٍ تنفيذها، والمساهمة في طرح وتنفيذ عمليات نظافة وتطوير بعدة مدن، وكذا مساهمة القطاع في التحول الرقمي في الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأكد المهندس شريف الشربيني، أنه في إطار مشاركة الهيئة في خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية لائقة، ساهم قطاع التنمية والإنشاءات في طرح وتنفيذ وحدات سكنية ذات مستوى تشطيب جيد للمواطنين محدودي الدخل والشباب، ووحدات سكنية ذات طابع معمارى متميز للمواطنين متوسطي الدخل، بجانب الوحدات السكنية بمستوى فوق المتوسط والفاخر، ووحدات بديل العشوائيات.

تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وشدد وزير الإسكان على مواصلة التطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاع التنمية والإنشاءات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والعمل على تنفيذ رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة 2030.



وفي الإطار نفسه، أوضح المهندس كمال بهجات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية والإنشاءات، أن القطاع ساهم في طرح تنفيذ وحدات ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين - محور محدودي الدخل)، في عدد ۱۹ مدينة جديدة بمساحات تتراوح من (75م2: 90م2) للوحدة، مقسمة إلى ٥٠٠٩٥ وحدة تم الانتهاء من تنفيذها، و٢٤٢٥٤٢ وحدة جاري تنفيذها، و98 ألف وحدة جاري طرح تنفيذها.

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