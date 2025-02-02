الأحد 02 فبراير 2025
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محافظات

محافظ المنيا: تسجيل 6,627 طلبًا للرفع المساحي

مديري الإدارات الهندسية
مديري الإدارات الهندسية على مستوى المنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن فتح باب التقديم لمهندسين من ذوي الخبرة للعمل بمركز معلومات شبكات المرافق، وذلك في إطار دعم الكوادر الهندسية بالمحافظة وتسريع وتيرة العمل في المشروعات الهندسية المختلفة، وذلك بدءًا من الأحد 2 فبراير الجاري ولمدة أسبوع، حيث تقدم الطلبات بإدارة التحول الرقمي بمقر ديوان عام محافظة المنيا، على أن يتم إخطار جميع المتقدمين بموعد عقد اختبارات القبول بعد انتهاء فترة التقديم.

مديرو الإدارات الهندسية على مستوى المنيا
 

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ مع مديري الإدارات الهندسية على مستوى المني، بحضور الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، والمهندس خالد طه، مدير التفتيش الهندسي بالمحافظة، إلى جانب رؤساء المراكز، لمناقشة ووضع الآليات اللازمة لإنجاز أعمال الرفع المساحي.

مركز ملوي النسبة الأعلى في عدد الطلبات

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي الطلبات المقدمة للرفع المساحي على مستوى المحافظة بلغ 6,627 طلبًا، حيث سجل مركز ملوي النسبة الأعلى في عدد الطلبات، تلاه مركز أبوقرقاص، مؤكدًا أن تعيين كوادر هندسية جديدة سيسهم في تعزيز قدرات فرق العمل، وتحقيق إنجاز ملموس في هذا الملف الحيوي.
 


وخلال الاجتماع، وجه محافظ المنيا بضرورة التنسيق الكامل بين إدارات التخطيط والرفع المساحي لضمان سرعة انجاز الطلبات المقدمة على مستوى المراكز، والتعاون مع إدارة المتغيرات المكانية لتحديث البيانات بشكل دوري، مشددًا على أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات الفنية والإدارية لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز. 
 

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