تنظيم محاضرة عن خدمات جهاز تنمية المشروعات بمكتبة الإسكندرية الخميس المقبل

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي التابع لقطاع البحث الأكاديمي، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، محاضرة بعنوان «خدمات جهاز تنمية المشروعات المالية وغير المالية»، وذلك يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025، في تمام الحادية عشر صباحًا بقاعة "C"، الميزانين، مركز المؤتمرات، مكتبة الإسكندرية.



تتيح المحاضرة فرصة للتعرف على الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات، سواء من خلال التمويل والدعم المالي أو من خلال البرامج التدريبية والاستشارات غير المالية.



والجدير بالذكر تستضيف مكتبة الإسكندرية المؤتمر الصحفي للإعلان عن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية، وذلك يوم الأربعاء 19 فبراير 2025 بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

تشهد الفعالية إعلان القائمة القصيرة للروايات المتنافسة؛ وهي ستة عشر رواية وصلت إلى القائمة الطويلة، ومن المنتظر أن تصل ست منها إلى القائمة القصيرة.



يشهد المؤتمر حضور الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور ياسر سليمان؛ رئيس مجلس أمناء الجائزة، ومنسقة الجائزة فلور مونتانارو، كما يحضر أعضاء لجنة تحكيم الجائزة برئاسة الدكتورة منى بيكر، وعضوية كل من: بلال الأرفه لي، وسامبسا بلتونن، وسعيد بنكراد، ومريم الهاشمي.

ومن المنتظر أن يتم الكشف عن الرواية الفائزة بالجائزة لعام 2025 في حفل يُقام في أبو ظبي 24 إبريل المقبل، حيث يحصل الفائز على جائزة بقيمة 50 ألف دولار، بالإضافة إلى ترجمة عمله إلى اللغة الإنجليزية.

جدير بالذكر أن الجائزة العالمية للرواية العربية تُعد واحدة من أبرز الجوائز الأدبية في العالم العربي، وتهدف إلى تسليط الضوء على الأدب العربي المعاصر.

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