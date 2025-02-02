الأحد 02 فبراير 2025
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محافظات

محافظ كفر الشيخ يهنئ أبطال مصارعة المشروع القومي

لاعبين كفر الشيخ
لاعبين كفر الشيخ

هنأ اللواء  علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، أبطال مصارعة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفرالشيخ، لحصولهم على خمس ميداليات بين الذهبية والفضية والبرونزية، حاصلين على المركز الأول والثاني والثالث في بطولة الجمهورية للمصارعة، المقامة بنادي سيتي في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية شهدت أولى جولاتها 178 مباراة للكبار وتحت 17 عام، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

 

وكيل الوزارة يكشف التفاصيل

ومن جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن اللاعبين الخمسة من مرحلة الصفوة الفائزين بالبطولة محمد القاسم وزن 82 كجم حاصل على الميدالية الذهبية وأحمد عبد الباري 60 كجم حاصل على الميدالية الفضية وكل من فارس عبد الستار وزن 86 كجم واللاعب عمر حسين وزن 63 كجم وشريف حسين 60 كجم حاصلين على الميدالية البرونزية.

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ويشارك في البطولة 47 هيئة بمشاركة 152 لاعبًا في منافسات المصارعة الرومانية كبار فى أوزان 60 ك، 63 ك، 67 ك، 72 ك، 77 ك، 82 ك، 87 ك، 97 ك، حيث يقوم بإدارة المباريات تحكيميًا 125 حكما.

 

 

 

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ميدالية ذهبية ميدالية فضية بطولة المصارعة الشباب والرياضة كفر الشيخ
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