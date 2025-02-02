ورش عمل عن مهارات القيادة والتفاوض في تغير المناخ للشباب بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الاسكندرية من خلال قطاع البحث الأكاديمي مجموعة من ورش العمل عن تغير المناخ ومهارات التفاوض والقيادة للطلاب الأفارقة المشاركين في برنامج "الشباب الأفارقة من أجل التنمية" الموجه لبناء القدرات العلمية والمعرفية للشباب، وذلك في الفترة من 2-5 فبراير 2025 بسفارتي المعرفة بجامعة القاهرة وعين شمس.



تهدف الورش إلى توعية الشباب بتحديات تغير المناخ وآثاره على القارة الإفريقية والآثار الناجمة عن الجفاف والأحداث الجوية المتطرفة وتغير إنتاجية المحصول الزراعي بسبب ارتفاع درجات الحرارة والفيضانات التي قد تحدث بالقارة، كما ستلقي الضوء على المهارات اللازمة للقيادة والتفاوض في هذا المجال.



يشارك في هذه الورشة مجموعة من الطلاب الأفارقة من جنوب السودان والسودان ومصر من الدارسين في الجامعات المصرية، وقد تبنت المكتبة هؤلاء الشباب من خلال مجموعة من البرامج المتخصصة وعلى رأسها برامج "الشباب الأفارقة من أجل التنمية" الموجه للطلاب الأفارقة الدارسين بجامعات الإسكندرية والقاهرة وعين شمس والتي تأسست عام 2011.

تهدف تلك البرامج إلى تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية وفتح قنوات للتواصل بين الطلاب الأفارقة وزملائهم من المصريين لتنمية مهاراتهم العلمية والمعرفية.

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