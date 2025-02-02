الأحد 02 فبراير 2025
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تموين الإسكندرية يستعد لانطلاق الأوكازيون الشتوي غدًا

المهندس محمود القلش
المهندس محمود القلش المتحدث الإعلامى

 أكد المهندس محمود القلش المتحدث الإعلامى لمديرية التموين بالإسكندرية، أن مديرية التموين بقيادة المهندس السيد حرز الله وكيل الوزارة قد استعدت لبداية التصفية الموسمية الأولى(الأوكازيون الشتوى)، وذلك طبقا للقرار الوزارى رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ الذى أصدره الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية. 

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وأوضح القلش، أن  فعاليات الأوكازيون الشتوى تبدأ غدا الاثنين الموافق 3 فبراير، وذلك لمدة شهر على أن يكون لكل محل من المحلات المشاركة فى الأوكازيون أسبوعين، مشيرا إلى أن المتقدمين المشاركين بطلب إلى الإدارة العامة للتجارة الداخلية بديوان عام المديرية بالسيوف لاستخراج تصريح بموافقة المديرية مسبقا.

 

وشدد وكيل الوزارة، على تيسير إجراءات استخراج التصاريح للمحلات المشاركة فى الأوكازيون، كذلك ضرورة كتابة سعرين على السلع المعروضة بالأوكازيون سعر قبل الخصم وسعر بعد الخصومات، وعلى أن يقوم المحل المشارك فى الأوكازيون بتعليق التصريح فى مكان ظاهر للمواطنين، وكذلك ضرورة متابعة الرقابة التموينية على الأسواق والمحلات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

يذكر أنه يشارك فى الأوكازيون مجموعة كبيرة من المحلات فى جميع الأنشطة (ملابس - شنط - أجهزة كهربائية - بيع الجلود- وغيرها من الأنشطة التجارية).

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المهندس محمود القلش لمديرية التموين الأوكازيون الشتوى وزير التموين الدكتور شريف فاروق بالسيوف

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