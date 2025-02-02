الأحد 02 فبراير 2025
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حوادث

السجن المشدد 3 سنوات على المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية

محكمة
محكمة

 قضت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، بالسجن المشدد 3 سنوات على المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 10832 لسنة 2023، جنايات العمرانية.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من 7 أغسطس من عام 2023، بدائرة مركز العمرانية محافظة الجيزة انضم المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحكام الدستور والقوانين.

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