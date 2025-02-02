بروتوكول تعاون بين جامعة جنوب الوادي والكسندر لوان كوزا الرومانية

وافق مجلس جامعة جنوب الوادي في جلسته الأخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا برئاسة الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة على بروتوكول التعاون الدولي بين جامعة جنوب الوادي وجامعة الكسندر لوان كوزا بدولة رومانيا وعلى بروتوكول التعاون بين كلية العلوم بالجامعة وشركة النيل الحديثة لتنمية مهارات المواد البشرية كما وافق المجلس ايضا على تنظيم المؤتمر الدولي بعنوان الدراسات الإنسانية واحياء التراث في الفترة من 14 - 15 ابريل 2025 قسم التاريخ بكليه الآداب وعلى تنظيم المؤتمر الدولي الخامس لكليه العلاج الطبيعي تحت عنوان (lnnovations in physical therapy and rehabilitation) الابتكار في العلاج الطبيعي واعاده التأهيل وذلك في الفترة من 23 - 25 ابريل 2025 وعلى بدء الدراسات العليا ( دبلوم - ماجستير ) بقسم تمريض الاطفال بكلية التمريض بالجامعة وذلك نظرًا لاكتمال اعضاء هيئة التدريس بالقسم اعتبارًا من العام الجامعي 2025/2026 وذلك بعد ورود موافقة المجلس الاعلى للجامعات.

تنظيم المؤتمر الدولي بقنا

كما تم خلال المجلس تقديم عرض عن حجم الانجاز في مشروع انشاء بيت الحيوان بالجامعة وايضا عرض تقديمي للمشروعات التطويرية بالجامعة

كما وافق المجلس على منح اللقب العلمي للدكتورة امال محمد ابراهيم اسماعيل لوظيفة استاذ بكليه التربية وعلى منح اللقب العلمي للدكتورة همس محمد احمد محمد لوظيفة استاذ بكلية الطب البيطري ومنح اللقب العلمي للدكتور احمد حسن محمد علي لوظيفة استاذ بكلية الطب ومنح اللقب العلمي للدكتورة صفاء محمد مالك لوظيفة استاذ مساعد بقسم الجغرافيا كلية الآداب ومنح اللقب العلمي للدكتور عمرو عبد العزيز منير وهبه لوظيفة استاذ مساعد بكلية الآداب.

تنظيم المؤتمر الدولي الخامس لكلية العلاج الطبيعي

كما وافق المجلس ايضا على تعيين الدكتور احمد رجب توفيق في وظيفة مدرس بكلية العلوم والدكتورة وفاء عبد الله محمد احمد بكلية الآداب والدكتورة امل ابو الحجاج محمد بكلية التربية النوعية والدكتور عصام السيد بهجت تغيان والدكتور محمد عبد السيد سعد الدين احمد والدكتور مصطفى محمد احمد محمد بكلية الطب والدكتور مصطفى محمد احمد محمد كلية الصيدلة

كما وافق المجلس على منح درجة الدكتوراه لعدد 13 باحث ومنح درجة الماجستير لعدد 24 باحث من مختلف كليات الجامعة وعلى منح الطلاب الناجحون في دور نوفمبر 2024 دور اول دبلوم الدراسات العليا في العلوم الطبية البيطرية تخصصات ( الكيمياء الحيوية - الرقابة الصحية على الأغذية - الباثولوجيا الإكلينيكية ) وعددهم 66 طالب وطالبة من كليه الطب البيطري وعلى منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية في دور نوفمبر 2024 درجة البكالوريوس في الطب والجراحة للفرقة الخامسة بنظام النقاط المعتمدة الشعبة العامة وعددهم 371 طالب وطالبة من كليه الطب كما وافق المجلس على منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية في دور يناير 2025 دور ثاني درجة البكالوريوس في علوم التمريض لطلاب المقاصه (برنامج خاص) وعددهم 6 طلاب من كلية التمريض وعلى منح طلاب البرنامج التجسيري الناجحين بالسنة النهائية في دور اغسطس 2023 درجة دبلوم البرنامج التجسيري للحصول على دبلوم المعهد الفني للتمريض وعددهم 29 طالب وطالبة من المعهد الفني للتمريض التابع لكلية التمريض.

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