الأحد 02 فبراير 2025
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محافظات

يا أبو اللبايش يا قصب، بدء موسم عصير القصب بمصنع سكر نجع حمادي (فيديو)

موسم عصير القصب
موسم عصير القصب

أجرت فيتو بثا مباشرا لبدء موسم عصير القصب بمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

 

وشهد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بدء موسم عصير القصب لعام 2025 بمصنع سكر نجع حمادي والذي يعد أقدم مصانع مصر بالصعيد لعصر القصب والذي أنشئ في عهد الخديو إسماعيل إلا أنه تم افتتاحه عام 1897.

المحاصيل الاستراتيجية بقنا

وأكد محافظ قنا أن قصب السكر هو أحد المحاصيل الاستراتيجية التي تتميز بها المحافظة، حيث تقدر المساحة المنزرعة به 116 ألفا و616 فدانا تنتج 5607540 طن قصب خام  تمثل 36.5% من إجمالي إنتاج الجمهورية من قصب السكر حيث تعد المحافظة الأولى في إنتاج السكر على مستوى الجمهورية من خلال 3 مصانع لتكرير وإنتاج السكر بمدن نجع حمادي ودشنا وقوص.

وتابع المحافظ كافة العمليات والمراحل التي يمر بها المحصول بدءا من عمليات الشحن والتفريغ والعصر والتسخين والمعالجة، وأكد الداودي سعي الدولة لزيادة الإنتاج المحلي من محصول قصب السكر حيث انه من المحاصيل متعددة الأغراض سواء في  السكر وصناعة العسل والأعلاف والورق والأخشاب كما يوفر فرص عمل كبيرة مباشرة وغير مباشرة.

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