الجيزة تعلن عن تطوير جديد لطريق مصر أسيوط الزراعي

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن بدء أعمال تطوير ورصف جزء هام من طريق مصر أسيوط الزراعي، وذلك استجابة لمطالب المواطنين وحرصًا على توفير شبكة طرق آمنة وسلسة.

ويشمل المشروع تطوير قطعة بطول 4 كيلومترات بين قريتي المرازيق وأبو رجوان، حيث سيتم إجراء أعمال رصف وتوسعة للطريق لتحسين الحركة المرورية وتقليل الازدحام.

تعاون مثمر بين المحافظة والهيئة العامة للطرق والكباري

وأكد محافظ الجيزة على أهمية التعاون المثمر مع الهيئة العامة للطرق والكباري في تنفيذ هذا المشروع الهام، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يساهم في رفع كفاءة البنية التحتية في المحافظة وتلبية احتياجات المواطنين.

وقام محافظ الجيزة بمتابعة أعمال المشروع ميدانيًا، والتأكد من سير العمل وفق الخطة الزمنية المحددة. كما وجه بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لسرعة إنجاز المشروع، وتسهيل حركة المرور أثناء فترة التنفيذ.

ويأتي هذا المشروع في إطار سعي محافظة الجيزة لتطوير شبكة الطرق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وسيساهم هذا المشروع في تسهيل الحركة المرورية من خلال توسعة الطريق وتحسين الرصف، وتقليل الازدحام المروري مما يساهم في توفير الوقت والجهد للمواطنين، ورفع كفاءة البنية التحتية مما يساهم في التنمية الشاملة للمحافظة.

توقعات بانتهاء المشروع في وقت قريب

وأعرب محافظ الجيزة عن أمله في أن يتم الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد، وأن يساهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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