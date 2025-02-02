مطالبات بالشيوخ بمراجعة تشريعات وإجراءات الاستثمار وتغيير النظرة له كمصدر للضرائب

دعا عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، إلى ضرورة إعادة النظر فى تشريعات الاستثمار وكافة الإجراءات المنظمة للاستثمار فى مصر، بالإضافة إلى تغيير النظرة للاستثمار باعتباره مصدر للضرائب والرسوم.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة الطلب المقدم من النائب سامح السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (۲۹) من القانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢ الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (٤٦) مكررًا ٢، ٥٠) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ۲۰۰٥، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.

إعادة النظر فى تشريعات وإجراءات الاستثمار فى مصر

أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية إعادة النظر فى تشريعات وإجراءات الاستثمار فى مصر، والوقوف على ما نريد تحقيقه من أهداف فى ذلك المجال، بهدف تذليل أى عقبات أمام ذلك.

وقال الجبلى، نتفق جميعا على أننا فى حاجة إلى زيادة حجم الاستثمار، ونتفق أيضا على استعدادنا للقيام بكل الخطوات التى تساعد على زيادة الاستثمار، ولكن لابد من وجود مستهدف وأهداف ورؤية واضحة وأرقام واضحة حول الوضع الحالي والأهداف المطلوب تحقيقها.

وأضاف، ذلك الأمر يمس قطاع كبير جدا، حيث لدينا شركات عديدة ناشئة وصغيرة تحتاج إلى تمويل، لمساعدتها فى مجال الاستثمار، وفي نفس الوقت، هناك دول كبيرة تمنح حوافز وتسهيلات أكبر، فى محاولة لجذب تلك الشركات عندها.

وطالب الجبلى، الحكومة بإعداد خطة واضحة تتضمن أرقام عن الوضع الحالى وأهداف وخطوات واضحة لتحقيق تلك الأهداف، والنتائج المتوقعة.

وتابع، فى مجلس الشيوخ، تقدمنا وناقشنا عديد من الدراسات، في مختلف المجالات، وتوصلنا إلى توصيات بشأنها، ونريد أن نعرف ما الذى قامت به الحكومة بشأنها وما المطلوب منا فى مجلس الشيوخ لتذليل أى عقبات امام ذلك.

أهمية تغيير نظرة الحكومة إلى الاستثمار

كما دعا الجبلى، إلى أهمية تغيير نظرة الحكومة إلى الاستثمار، باعتباره مصدر للضرائب والرسوم، نظرا لأن الاستفادة من الاستثمار أكبر من ذلك بكثير، مثل زيادة حجم الإنتاج وتوفير فرص عمل وزيادة معدل النمو، وزيادة حجم التصدير وغيرها من الاستفادات.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أيضا هناك معوق للاستثمار يتمثل فى تعدد الجهات التى يتعامل معها المستثمر، حيث زاد عددها عما كان من قبل، فى الوقت الذى نستهدف فيها توحيد تلك الجهات.

واختتم حديثه، بأن الأمر يحتاج إعادة النظر فى تشريعات أو إجراءات الاستثمار، ومراجعتها جيدا، حتى نحقق الأهداف المطلوبة.

ومن جانبه، عقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، قائلا،: أضم صوتى لصوت النائب عبد السلام الجبلى، وأطالب هيئة الرقابة المالية بأن تقوم برصد التعقيدات أو القيود التى تواجه الشركات فى هذا الشأن، وتبلغنا به حتى يتم العمل على دراسته وتذليل أى عقبات به.

رئيس حزب التجمع

وأعلن النائب السيد عبد العال، رئيس حزب التجمع موافقته على طلب مناقشة خاص بدراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.

وقال عبدالعال، إنه شارك في المناقشات التي نظمت داخل اللجنة الاقتصادية بالمجلس حول الدراسة، كما أنه شارك في صياغة أهداف التعديل والتوصيات.

واستكمل عبدالعال؛ أن دراسات الأثر التشريعي حول القانون المعروض، والدراسات السابقة الخاصة بقطاع الاستثمار والاقتراحات التي يقدمها مجلس الشيوخ في هذا الشأن تؤكد إننا بحاجة إلى إعادة النظر في منظومة التشريعات الاستثمارية، لطمأنة المستثمرين والمواطنين في هذا الشأن.

قياس الأثر التشريعي للقوانين ودور مجلس الشيوخ

وأكد النائب حسام الخولي، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، على أهمية قياس الأثر التشريعي للقوانين ودور مجلس الشيوخ في هذا الأمر، قائلا: "الأثر التشريعي ودور مجلس الشيوخ فيه حيث يأخذ خطوات جيدة جدا في هذا الدور، نتكلم عن الأثر التشريعي وتشجيع الاستثمار، ولم تصبح القصة محلية بل عالمية".

ضرورة مواكبة التطور العالمي الكبير في الأثر التشريعي للقوانين

وأشار "الخولي"، إلى ضرورة مواكبة التطور العالمي الكبير في الأثر التشريعي للقوانين والاستثمارات، وتابع: "هذه الصناديق فى العالم تكلف 300 مليار دولار، وفى مصر تكلف من 50 إلى 60 مليون، فذلك معناه أن هناك مشكلة كبيرة"، مشيدا بالدراسة وأكد أنها دراسة جيدة جدا.

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