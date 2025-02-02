منة فضالي تنشر بوستر عن شخصيتها في مسلسل "سيد الناس"

تواصل الفنانة منة فضالي الترويج لشخصيتها الجديدة في مسلسلها المرتقب “سيد الناس”، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ونشرت منك فضالي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بوستر شخصيتها في المسلسل، مشوقة جمهورها لدورها الجديد، حيث كتبت منة فضالي في تعليقها: “بسم الله توكلنا علي الله مسلسل سيدالناس للنجم عمروسعد.. قصه محمد_سامي وسيناريو وحوار محمد سامي وخالد صلاح واخراج الاستاذ محمدسامي انتاج صادق الصباح وانور الصباح #رمضان٢٠٢٥.. منتج فني علي حسن .. صبري السماك.. التصوير نزار شاكر علي @mbcmasrtv و@shahid.vod #رمضان_يجمعنا دعواتكم ويارب المسلسل يعجبكم #سماح_الهواري #منه_فضالي”.

أحداث مسلسل "سيد الناس"

وتدور أحداث مسلسل سيد الناس في إحدى قرى الصعيد، حيث يجسد عمرو سعد دور شخصية تتصدى للظلم وتناصر المظلومين، وسط مواجهة العديد من التحديات والصعوبات. ويعد العمل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي، ويشارك في بطولته عدد من نجوم الدراما العربية، منهم منة فضالي، أحمد رزق، إلهام شاهين، خالد الصاوي، عماد زيادة، طارق النهري، أروى جودة، وداليا البحيري.

من جهة أخرى، قرر المخرج محمد سامي إنشاء وحدة إخراجية إضافية لتصوير بعض المشاهد الخارجية التي لا تتطلب وجود الأبطال الرئيسيين، وذلك لتسريع وتيرة العمل والانتهاء من تصوير أكبر عدد ممكن من المشاهد في وقت قياسي.

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