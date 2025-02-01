وفاء عامر تكشف حقيقة اعتذارها عن مسلسل "سيد الناس" بسبب محمد سامي

كشفت الفنانة وفاء عامر حقيقة ما تردد حول اعتذارها عن عدم المشاركة في مسلسل “سيد الناس” الذي يشارك في بطولته الفنان عمرو سعد، وذلك بسبب خلافات مع مخرج العمل محمد سامي.

ونفت عامر بشكل قاطع هذه الأنباء، مؤكدة أنها لم تعتذر عن العمل بسبب المخرج، بل على العكس، أبدت إعجابها بالتعاون معه.

وقالت وفاء عامر لـ “فيتو”: "لم أعتذر عن مسلسل 'سيد الناس' بسبب المخرج محمد سامي، بل على العكس أنا أحب العمل معه، وكل ما يتردد لا أساس له من الصحة. وسوف أقوم برفع قضية ضد كل من ينشر هذه الأخبار الكاذبة".

وكانت قد انتشرت أنباء عن اعتذار الفنانة وفاء عامر عن المشاركة في المسلسل بسبب أسلوب المخرج محمد سامي في التعامل، حيث طلب منها حفظ عدد من المشاهد بشكل مفاجئ لتصويرها، إلا أن ضيق الوقت كان عائقًا أمامها، مما أدى إلى توبيخها أمام فريق العمل. إلا أن عامر أكدت أن هذه الروايات غير صحيحة، وأنها لم تعتذر عن العمل لأي سبب يتعلق بالمخرج.

أحداث مسلسل "سيد الناس"

وتدور أحداث المسلسل في إحدى قرى الصعيد، حيث يجسد عمرو سعد دور شخصية تتصدى للظلم وتناصر المظلومين، وسط مواجهة العديد من التحديات والصعوبات. ويعد العمل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي، ويشارك في بطولته عدد من نجوم الدراما العربية، منهم منة فضالي، أحمد رزق، إلهام شاهين، خالد الصاوي، عماد زيادة، طارق النهري، أروى جودة، وداليا البحيري.

من جهة أخرى، قرر المخرج محمد سامي إنشاء وحدة إخراجية إضافية لتصوير بعض المشاهد الخارجية التي لا تتطلب وجود الأبطال الرئيسيين، وذلك لتسريع وتيرة العمل والانتهاء من تصوير أكبر عدد ممكن من المشاهد في وقت قياسي.

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