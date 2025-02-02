ترامب ليس قدرا

كل معارك البلطجة التي يخوضها ترامب وتجد من يتصدى له يخسرها ويستسلم للخسارة، من كوريا للصين لروسيا إلى تركيا.. فقوة ترامب تظهر عندما يجد فراغا يمارس فيه دور الشبيح.. فلا هو مجنون ولا معتوه فقط هو يسوق الهبل على الشيطنة، كما يقول المثل المصري الدارج، لقد تبجح على أفغانستان، ولم يفعل شيئا إلا في حدود اختبار القوة، كلام فقط، ثم يتراجع.

فلا ترامب الأجوف ولا أمريكا المفلسة ولا إسرائيل المهزومة والمنهكة فكل أولئك وهؤلاء لن يستطيعوا أن يصنعوا أو يحققوا ما عجزت إسرائيل بإجرامها وطغيانها وبآلتها العسكرية الباطشة ومن خلفها الغرب القاتل بالمساندة من تحقيقه..

ولكنها الطريقة الترامبية الأخذ بالتخويف أو الردع بالتخويف، والتى لم تعد تجدى نفعا خصوصا بعد ملحمة غزة وشعبها العظيم، ولن يتغير اسم خليج المكسيك ولن يرضى ولن يجرؤ أحد في المنطقة على استقبال وافدين أو مستجلبين إلى داخل بلادهم، ولن تصبح كندا الدولة القارة النجمة الواحدة والخمسين فى العلم الأمريكى، ولن تقوى أمريكا على الاستيلاء على قناة بنما أو جزيرة غيرنلاند..

وانظر لليمن الفقير السعيد بكرامته يصنف أمريكا وبريطانيا بأنهما أكبر دولتين راعيتين للإرهاب فى العالم، وقبل أن يجف مداد قرار الرئيس الأجوف بتصنيف جماعة الحوثي بأنها جماعة إرهابية، وفعلها الرئيس الكولومبي جوستافو بشجاعة وتصدى لترامب، بعد أن هدد كولومبيا بعقوبات عنيفة اقتصادية وغيرها لرفضها قبول مهاجرين..

الرد طويل ويمكن تلخيصه بنحن شعب تجري في عروقه دماء حضارة قرطبة والخلافة الأندلسية (الإسلامية)، وحضارة الإمبراطورية الرومانية في أثينا، بالمناسبة كولومبيا كانت قد قطعت علاقتها مع إسرائيل العام الماضي بسبب جرائمها في غزة..

وقالت لا ينبغي للعالم أن يقف عاجزا أمام جرائم الإبادة، وهكذا فإن أخطر ما يمكن الخوف منه هو التسليم التام من قبل دول المنطقة والعالم والنخب ووسائل الإعلام بأن رؤية ترامب هى النافذة، وأنها قدر محتوم وأن ما يراه سيد البيت الأبيض الجديد ليست مجرد أحلام، لكنها قرارات وفرمانات من الباب العالى على الجميع أن ينصاع لها، دون أدنى مناقشة أو مراوغة أو حتى التفكير في فرض أمر واقع مختلف.



وكلام ترامب الأخير حول تهجير الفلسطينيين ليس قدرا إغريقيا لا فكاك منه، ولنتذكر أن تركيا العضو في حلف الأطلنطي والتي توجد في أرضها قاعدة إنجرليك، وهي واحدة من أكبر القواعد العسكرية الأمريكية في العالم رفضت طلبا أمريكيا رسميا، باستخدام هذه القاعدة في غزو العراق عام 2003..

وكل ما هناك أن تهديدات ترامب تشبه تكتيك التفاوض أكثر من كونها تهديدا حقيقيا لتضليل الشريك التفاوضي، ووضعه فى موقف دفاعى، لأنك تريد الحصول على صفقة أفضل لتحقيق أهدافك.. مع العلم بأن 70%؜ من سكان القطاع تم تهجيرهم قسريا من قرى وبلدات داخل الاراضى المحتلة: من القدس وحيفا ويافا وعكا وعسقلان وأشدود والنقب والضفة الغربية...

وهناك مخيمات ومناطق داخل غزة كان يتجمع فيها أبناء تلك الأماكن المهجرين منها.. الأفضل أن يعودوا إلى ديارهم وحقولهم بدلا من تهجيرهم طواعية أو قسريا، هذا الكلام على أرض الواقع مستحيل ولكن يجب أن يقال ويتم ترديده حتي لا تطمس الحقائق وتعرى النوايا الخبيثة..

وأخيرا فإن صحراء النقب هي المكان الصحيح لتوطين فلسطينيين غزة، لأن من أتلف غزة، هما أصحاب صحراء النقب حاليا، وصحراء النقب، هي أراضي فلسطينية الأصل ولن ينجو أحد إلا برؤية جماعية لسكان هذا الإقليم، تضع قواعد ورؤية للأمن والتعاون الإقليمى تراعى مصالح كل الأعضاء وتجبر الآخر من خارجه على مراعاة تلك المصالح..

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