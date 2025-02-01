السبت 01 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

وزير الخارجية: لن نقبل المساس بسيادة الصومال

ندوة وزير الخارجية،
ندوة وزير الخارجية، فيتو

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية إن أي تواجد مصري في الصومال لا يكون إلا بعد طلب من الحكومة الصومالية، بالمشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي هناك، وذلك بالإضافة إلى مباركة مجلس السلم والأمن الأفريقي، ثم يتوقف الأمر على وضع أطر لهذه المشاركة وعرضها على مجلس الأمن. 

وزير الخارجية 

وأوضح "عبد العاطي" خلال ندوته بمعرض الكتاب مساء اليوم السبت: "التدخل يكون لدعم الحكومة الصومالية ومكافحة الإرهاب.. والموقف المصري واضح ولن نقبل المساس بسيادة الصومال". 

معرض القاهرة للكتاب 2025 

وتقام فعاليات الدورة السادسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 23 يناير الجاري وحتى 5 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس. 

وتحل سلطنة عمان ضيف شرف الدورة السادسة والخمسين من المعرض، كما اختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض الدكتور أحمد مستجير العالم والمفكر الكبير، ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، فيما تحل الكاتبة فاطمة المعدول شخصية المعرض لكتاب الطفل. 

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