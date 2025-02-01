أسماء مصابى حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي في قنا

حصلت “فيتو”، على أسماء مصابي حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى ربع نقل على طريق قنا - الأقصر الصحراوي.

تفاصيل البلاغ بقنا



كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور محمد فؤاد مدير المرفق يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى ربع نقل على طريق قنا - الأقصر الصحراوي، بالقرب من دير المحروسة بمركز قنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.



بالانتقال والفحص تبين إصابة محمد شرقاوي خربطلي، 22 عاما، جرح قطعي بالوجه وكدمة شديدة بمفصل الحوض، وكرم قناوي سيد، 35 عاما، جرح متهتك بالذقن وكدمة شديدة بالظهر، وعماد الدين عبدالحميد نظير، 45 عاما، مستشار بمجلس قضايا الدولة بقنا، وجرح قطعي بالوجه، واشتباه كسر بالركبة اليمنى، ومحمود عبدالناصر محمد، 35 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج، وحسن عبدالله أنور، 28 عاما، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

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