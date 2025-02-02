وزير خارجية جيبوتي يطالب بتفعيل مجلس دول البحر الأحمر وخليج عدن

أكد وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف، أهمية تعزيز مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، “حتى لا نترك المجال لقوات بحريه لدول أخرى”.

وأضاف “ آن الأوان لتفعيل هذا المجلس حتى يتحمل على الأقل جزء من مسئولية الحفاظ على الأمن وسلامة الملاحة في البحر الأحمر”.

وأكد يوسف دعم جيبوتي لموقف مصر وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أن الموقف العربي واضح “نحن نرى أن الحل النهائي لهذه القضية إقامة الدولة الفلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل تعيش بأمن وسلام إلى جانبها، وهذا طبعا مطلب شرعي ولا غنى عنه”.

وشدد على أن “أي حديث عن ترحيل الفلسطينيين مرفوض جملة وتفصيلا على الأقل من قبل جيبوتي وأنا اعتقد من قبل مصر أيضا ”.

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