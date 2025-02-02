الأحد 02 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير خارجية جيبوتي يطالب بتفعيل مجلس دول البحر الأحمر وخليج عدن

وزير الخارجية ونظيرة
وزير الخارجية ونظيرة الجيبوتي، فيتو

 أكد وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف، أهمية تعزيز مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، “حتى لا نترك المجال لقوات بحريه لدول أخرى”.

وأضاف “ آن الأوان لتفعيل هذا المجلس حتى  يتحمل على الأقل جزء من مسئولية الحفاظ على الأمن وسلامة الملاحة في  البحر الأحمر”.

 وأكد يوسف دعم جيبوتي لموقف مصر وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أن  الموقف العربي واضح “نحن نرى أن الحل النهائي لهذه القضية إقامة الدولة الفلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل تعيش بأمن وسلام إلى جانبها، وهذا طبعا مطلب شرعي ولا غنى عنه”.

 

وشدد على أن “أي حديث عن ترحيل الفلسطينيين مرفوض جملة وتفصيلا على الأقل من قبل جيبوتي وأنا اعتقد من قبل مصر أيضا ”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيبوتي العلاقات السياسية بين مصر وجيبوتي الدكتور بدر عبد العاطي

مواد متعلقة

عبد العاطي: نقف إلى جوار الشعب السوري وتواصلنا مستمر مع الإدارة الانتقالية

بدرعبد العاطي: بدون حل القضية الفلسطينية لا سلام ولا استقرار لأي دولة بالمنطقة

عبد العاطي يلقي الكلمة الافتتاحية للمؤتمر السنوي للمجلس المصري للشئون الخارجية (صور)
ads

الأكثر قراءة

مفاجأة، زوج شقيقة موظف الأوبرا المتوفى يدلي بأقوال جديدة

ظهرت الآن، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

بعد قرارات ترامب المثيرة للغضب، خبير اقتصادي يوجه رسالة عاجلة للمسئولين المصريين

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 72.94%

حقيقة عودة جوميز لتدريب الزمالك

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس

لحظات مرعبة، شاب يتسلق 7 طوابق لإنقاذ 3 أطفال في حريق شقة بفيصل (فيديو)

أسرة «موظف الأوبرا» تسلم مذكرات بخط يده للنيابة

منوعات

المزيد

ظهور جديد للملك تشارلز في فيلم وثائقي

سلسلة زلازل تهز جزيرة سانتوريني اليونانية

إغلاق حساب الرئاسة السورية على منصة «إكس»

توقعات الأبراج اليوم الأحد 2 فبراير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الأحد 2 فبراير بالسوق المحلية

سعر السكر اليوم الأحد 2 فبراير 2025

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد

المزيد
ads

انفوجراف

أبرزها القمة.. 5 مباريات نارية تنتظر الزمالك في شهر فبراير (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

احتفالا بمولده.. لمحات من حياة ابن الفارض وأشهر قصائده

دار الإفتاء توضح بيان معنى فرض الصلوات في رحلة المعراج 

شهر شعبان 1446هـ، فضل اغتنام شهر شعبان والابتعاد عن أسباب تحرمك من أجره

المزيد
الجريدة الرسمية