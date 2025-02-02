وزير خارجية جيبوتي: علاقاتنا مع مصر ممتدة منذ عهد الفراعنة

قال وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف أنه نقل رسالة خطية من الرئيس إسماعيل جيله إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية أن الأمن القومي لمصر والأمن القومي لجيبوتي مرتبطان ارتباطا وثيقا، موضحا أن جيبوتي تقع في البوابة الجنوبية للبحر الأحمر، ومصر تقع في البوابة الشمالية وكل ما يؤثر في الملاحة والأمن في مضيق باب المندب ينعكس مباشرة على أمن مصر واقتصادها وتجارتها.

وقال " وهذا أمر طبيعي ولابد أن ويستمر التنسيق بين البلدين في هذا الجانب، مضيفا " العلاقات المصرية الجيبوتية تضرب بجذورها إلي عمق التاريخ ولا اقصد بعد الاستقلال ولكن إلى عهد الفراعنة في بلاد بونت في منطقتنا ونحن نعتز بهذه التاريخ الحافل بالانجازات.

وأكد أن بين مصر وجيبوتي رؤية واضحة هذه الرؤية مبنية فقط على المصالح التي تخدم البلدين ثم تمتد لخدمة المنطقة كلها سواء المنطقة العربية أو المنطقة الأفريقية بشكل عام.

وأشار وزير خارجية جيبوتي إلي ان الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع أن يحافظ على أمن مصر واستطاع أن يحافظ على استمرار هذه الدولة العظيمة في هذه المنطقة المضطربة، وقال: “ونحن نعلم ولا نخفي أن هناك تاريخ من الاستهداف موجود ليس فقط لجيبوتي ولا لمصر ولكن الاستهداف موجود للمنطقة ككل وسوف نعزز قدراتنا وتضامنا حتى نواجه هذا الاستهداف”.

وأشار وزير خارجية جيبوتي إلي وجود مجالات متعددة للتعاون بين مصر وجيبوتي خاصة الصحة والتعليم هما الركيزة الأساسية لهذا التعاون، موجها الشكر لمصر على استضافة الطلبة الجيبوتيين في الجامعات المصرية.

وقال: “وأيضا نشكر مصر على التعاون في المجال الصحي والكل يعلم الخبرات العالية للأطباء والأخصائيين والاستشاريين المصريين، ونحن نرغب في أن نعزز هذا التعاون في هذا المجال، والرئيس الوزير بدر عبد العاطي وعدني بهذا”.

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