العثور على جثة شاب لقى مصرعه في ظروف غامضة بقنا

لقى شاب مصرعه، اليوم الأحد، إثر إصابته بطلقات نارية، بقرية أولاد نجم بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

تفاصيل البلاغ بقنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بالعثور على جثة شاب بها طلقات نارية في قرية أولاد نجم بنجع حمادي.

وأسفر ذلك عن العثور على جثة محمد.ا.ع، 33 عاما، بها طلقات نارية، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين والسلاح المستخدم.

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