جهاز حماية المستهلك يتلقى 180 ألف شكوى خلال عام 2024

كشف إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز تلقى 180 ألف شكوى علي مدار العام المنصرم 2024 نسبة 50% منها كانت تخص السلع المعمرة بقرابة 90 ألف شكوى أما النسبة الباقية كانت حول شكاوى من السلع الغذائية والمنتجات المختلفة مشيرا أن الجهاز لديه آليات وخط مباشر مع الشركات للربط ضمن منظومة شكاوى المواطنين من خدمات ما بعد البيع للسلع المعمرة بجانب التطبيق الإلكتروني لربط كل الأطراف في منظومة واحدة.

30 ألف شكوى من الشراء الالكتروني



أضاف السجيني أن جهاز حماية المستهلك أيضا تلقي ما يقرب من 30 ألف شكوى من الشراء الإلكتروني عن بعد وهو الأمر الذي دفع الجهاز للعمل مع المجلس الاعلي للاعلام لوضع ضوابط وبروتوكول تعاون لضبط أداء سوق البيع الاليكتروني وإقرار اشتراطات اعلانات المنتجات سواء الغذائية أو الكهربائية أو ما تندرج تحت بند الأدوية بهدف ضبط سوق البيع الاليكتروني .



جاء ذلك خلال لقاء رئيس جهاز حماية المستهلك، مع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، صباح اليوم بديوان عام المحافظة، بحضور النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، لبحث آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع بالمحافظة، وكذلك المتابعة الميدانية لتوافر السلع الإستراتيجية بأسعار مُخفضة وذلك بالتزامن مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم.

إجراءات لضبط سوق السلع والبيع الالكتروني



أوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أن اللقاء يأتي في إطار المتابعة الميدانية للتوجيهات الصادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع، والقرار رقم 3071، بشأن السبع سلع الإستراتيجية،وتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن متابعة توافر السلع الأساسية التي تهُم المواطنين، وضبط الأسواق، وضمان استقرار الأسعار بما يُلبي احتياجات المواطنين.

جهاز حماية المستهلك، ضبط سوق السلع والبيع الإلكتروني

أعرب رئيس جهاز حماية المستهلك، عن سعادته بهذه الزيارة، مُعربًا عن امتنانه بثقة القيادة السياسية في تولي سيادتكم المسؤولية، متمنيًا دوام السداد والتوفيق، ونتطلع لتوطيد أواصر التعاون بين جهاز حماية المستهلك والمحافظة، لإستكمال المسيرة بما يدعم جهود الدولة في ضبط الأسواق واستمرار إتاحة السلع للمواطنين، والجهود التي قمتم بها، لا سيما فيما يتعلق بضبط الأسواق وأسعار السلع واستمرار إتاحة السلع الإستراتيجية التي تهُم المواطنين بأسعار مناسبة.

ضبط الأسواق وأسعار السلع بالقليوبية

وتناول اللقاء بين الجانبين، ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع بالمحافظة والجهود الرقابية من جانب جهاز حماية المستهلك فضلًا عن دور الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظة وضرورة تضافر الجهود بين الجانبين لتحقيق مزيد من الإنضباط بالأسواق ووصول السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم والذي يتزايد فيه الإستهلاك، مما يستوجب ضرورة التأكد من الوفرة والإتاحة السلعية في الأسواق فضلا عن إتاحتها بأسعار تنافسية.

كما تناول اللقاء، بحث آلية تنفيذ ومتابعة القرارات الصادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع، والتأكيد الدائم من معالي رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير التموين والتجارة الداخلية بضرورة مواصلة العمل على توفير مخزون كافٍ من مختلف أنواع السلع الأساسية، والتشديد على ضرورة القيام بالمتابعة المستمرة للأسواق وضبط الأسعار، مع تشديد الرقابة من خلال التنسيق بين الجهات وأجهزة الدولة المعنية؛ لتحقيق الانضباط في الأسواق ومنع أية ممارسة احتكارية، وضرورة إنفاذ القانون حيال المخالفين، لاسيما فيما يتعلق بشأن السبع سلع الإستراتيجية، وهم ( زيت الخليط والفول والأرز واللبن والسكر والمكرونة والجبن الأبيض

ضبط الأسواق واستقرار الأسعار بالقليوبية

أكد محافظ القليوبية، حرص المحافظة بكافة أجهزتها الرقابية والتنفيذية، على ضبط الأسواق واستقرار الأسعار وتكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع السلع الغذائية والمحال التجارية، للتأكد من سلامة وجودة المعروض منها ومطابقته للاشتراطات الصحية، حفاظًا على سلامة المواطنين، مشيرًا إلى التعاون الكامل للأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة، مع جهاز حماية المستهلك، في الحملات الرقابية والقيام بالدور المنوط بالجهاز في تحقيق انضباط الأسواق والتصدي للممارسات السلبية لاحتكار السلع، مُثمنًا في هذا الصدد قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء الصادرة مؤخرًا للمساهمة فى مراقبة الأسواق وضبط الأسعار وضمان توافر وإتاحة السلع للمواطنين بالأسواق ومنافذ البيع المختلفة، لافتًا إلى جهود الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظة في متابعة أثر هذه القرارات على السلع السبعة الإستراتيجية والأساسية التي تهُم المواطنين.

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