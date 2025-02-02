الأحد 02 فبراير 2025
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اقتصاد

انطلاق الأوكازيون الشتوي غدًا بتخفيضات تصل لـ 70%

الأوكازيون الشتوي
الأوكازيون الشتوي 2025

الأوكازيون الشتوي 2025، يبدأ  الأوكازيون الشتوي لموسم شتاء 2025، غدًا الإثنين الموافق 3 فبراير الجاري ويستمر لمدة شهر كامل، ويشمل المحال التجارية للملابس الجاهزة والأحذية والمنتجات الجلدية والأكسسوارات والمفروشات وغيرها.

الأوكازيون الشتوي لموسم شتاء 2025 تنطلق فعالياته غدًا

وقالت سماح هيكل عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة: إن الأوكازيون الشتوي لموسم شتاء 2025 تنطلق فعالياته غدًا الإثنين الموافق 3 فبراير ويستمر لمدة شهر كامل.

 

<strong>تخفيضات الأوكازيون الشتوي 2025</strong>
تخفيضات الأوكازيون الشتوي 2025

تخفيضات أوكازيون شتاء 2025  تصل لـ 70% 

وأوضحت عضو مجلس إدارة الشعبة لـ «فيتو» أن تخفيضات الأوكازيون الشتوي على الملابس الجاهزة تتراوح بين 20 و70 %.

<strong>سماح هيكل عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة</strong>
سماح هيكل عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة

المحلات التجارية بدأت في الاستعداد لفعاليات الأوكازيون الشتوي

وأشارت إلى أنه خلال الأيام القليلة الماضية بدأت المحلات التجارية في الاستعداد لفعاليات الأوكازيون الشتوي، من خلال التقدم بطلب المشاركة لأقرب مديرية تموين تابعة لدائرتها.

 طباعة الملصقات واللافتات الموضح عليها نسب التخفيضات

 وتابعت أن الاستعدادات شملت طباعة الملصقات واللافتات الموضح عليها نسب التخفيضات والأسعار قبل وبعد التخفيض في الأوكازيون.

<strong>تخفيضات الأوكازيون الشتوي 2025</strong>
تخفيضات الأوكازيون الشتوي 2025

استعدادات المحلات شملت اختيار الموديلات

وأضافت أن استعدادات المحلات شملت أيضًا اختيار الموديلات التي سوف يشارك بها المحل في الأوكازيون، وكذلك وضع المُلصقات التي تعبر عن المشاركة في الأوكازيون علي زجاج المحل ومن الداخل.

المشاركة في أوكازيون شتاء 2025 اختياري

وقالت سماح هيكل: إن المشاركة في أوكازيون شتاء 2025 اختياري للمحلات وليس إجباريًا، وأن كل محل يقرر المشاركة حسب ظروفه وإمكاناته، فضلًا عن تحديد نسب التخفيضات التي تلائمه.

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