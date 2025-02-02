الأحد 02 فبراير 2025
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أخبار مصر

البيئة تشارك في ورشة عمل لتحويل الموانئ المصرية إلى موانئ خضراء

ورشة العمل
ورشة العمل

 شاركت وزارة البيئة في إطلاق ورشة عمل وطنية بعنوان "نحو موانئ خضراء مستدامة في مصر"، والتي نظمتها الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (برسجا) بالتعاون مع وزارة البيئة وقطاع النقل البحري.

وتهدف الورشة، التي أقيمت في مدينة الغردقة خلال الفترة من 27 إلى 29 يناير الماضي، إلى رفع كفاءة العاملين في مجال المراجعة الدورية للموانئ، والتعريف بمبادئ الموانئ الخضراء والمعايير الدولية لتحقيق التحول الأخضر. كما تهدف الورشة إلى تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال تحويل الموانئ إلى موانئ صديقة للبيئة، وتحديد التحديات التي تواجه هذا التحول واقتراح الحلول المناسبة.

 

أهمية التحول إلى موانئ خضراء

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على أهمية التحول إلى موانئ خضراء في الحفاظ على البيئة البحرية وتحقيق التنمية المستدامة. وأوضحت أن هذه الموانئ تساهم في تقليل التلوث، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

 

نجاحات مصرية في مجال الموانئ الخضراء

واستعرضت الورشة العديد من التجارب الناجحة في مجال تحويل الموانئ المصرية إلى موانئ خضراء، ومن أبرز هذه التجارب ميناء شرق بورسعيد الذي حصل على المركز العاشر عالميًا في مجال تداول الحاويات عام 2022، وموانئ دمياط والإسكندرية.

وأوصت الورشة بالعمل على توحيد المعايير البيئية المطلوبة لتحويل الموانئ المصرية إلى موانئ خضراء، والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال. كما شددت على أهمية بناء القدرات والكفاءات في مجال إدارة الموانئ الخضراء، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع البيئية في الموانئ.

 

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البيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد صديقة للبيئة ميناء شرق بورسعيد ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ياسمين فؤاد

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