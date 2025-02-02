توتنهام يضم مدافعا جديدا مقابل 25 مليون يورو

أعلن نادي توتنهام هوتسبير عن تعاقده مع المدافع النمساوي الدولي كيفن دانسو على سبيل الإعارة من نادي لانس الفرنسي.

وقال نادي توتنهام هوتسبير في بيان له، إن المدافع الشاب سينضم إلى النادي حتى نهاية الموسم الحالي، مع وجود شرط لتمديد العقد في الصيف المقبل. وسيرتدي القميص رقم 4. في صفقة كلفت النادي 25 مليون يورو بحسب بعض التقارير الصحفية.

من هو كيفن دانسو

ولد كيفن دانسو في فويتسبيرج، النمسا، وانتقل إلى إنجلترا في سن السادسة. بدأ مسيرته المبكرة مع ناديي ريدينج وميلتون كينز دونز قبل أن يتوجه إلى ألمانيا للانضمام إلى نادي أوجسبورج في يناير 2014.

بعد ذلك انضم لنادي أوجسبورج وظهر لأول مرة مع الفريق الأول في مارس 2017، ليصبح أصغر لاعب على الإطلاق يشارك مع النادي في مباراة بالدوري واستمر في الظهور في 44 مباراة مع الفريق الأول في جميع المسابقات، وسجل ثلاثة أهداف وفي أغسطس 2019، انضم إلى ساوثهامبتون على في أغسطس 2019، انضم إلى ساوثهامبتون على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وشارك في 10 مباريات مع القديسين في جميع المسابقات طوال موسم 2019/2.

و عاد كيفن إلى نادي أوجسبورج بعد انتهاء فترة إقامته في الساحل الجنوبي وانتقل على سبيل الإعارة إلى نادي فورتونا دوسلدورف قبل الموسم التالي. وشارك في 33 مباراة مع الفريق الألماني وسجل هدفين.

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