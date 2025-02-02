برك الشرقية قبلة الملوك والرؤساء ومحبي وهواة صيد البط المهاجر من أوروبا.. تنشيط السياحة: برك فاقوس والحسينية مأوى وملاذ آمن للطيور المهاجرة.. ومزودة بمجموعة من الشاليهات واللبد

تجتذب محافظة الشرقية السائحين لمشاهدة الطيورالمهاجرة من دول أوروبا وتشتهر المحافظة بسياحة مشاهدة الطيور نظرا لوجود برك اكياد والنصر وعنان بمركزي فاقوس والحسينية باعتبارهم ملجأ للطيور المهاجرة شتاء هربا من صقيع أوروبا.

تضم استراحة خاصة برئيس سابق وتجذب أعدادا كبيرة من السياح العرب والأجانب

تأتى الطيور إلى برك محافظة الشرقية فى الشتاء من أوروبا هربا من الجو البارد خصوصا برك اكياد والتى ضمت استراحة خاصة بالرئيس السابق (مبارك) وابنائه بحسب- اقوال الاهالي هناك وكانت تجذب أعدادا كبيرة من السياح العرب والأجانب الذين يتوافدون عليها بدءا من الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر وحتى نهاية شهر مارس من كل عام لمشاهدة الطيور المهاجرة وصيد البط البري.

برك الشرقية،قبلة الملوك والرؤساء ومحبي وهواة صيد البط المهاجر من أوروبا،فيتو

بركة صيد البط بـ ٍاكياد.. بقعة ساحرة يتوسطها جزيرة وتضم 16 لبدة

تلك البقعة الساحرة بمركزفاقوس ومساحتها 2000 فدان وتقع بالعزازى التابعة للمركز على شكل مستطيل ومياة البركة عبارة عن جزئين الاول مالح والاخرعزب ويتوسطها جزيرة مساحتها 360 فدان وتضم البركة 16 لبدة صيد وتلجأ اليها الطيور المهاجرة من اماكنها الاصلية من جميع انحاء العالم فى الفترة من اول اكتوبروحتى شهر مارس من كل عام وبها انواع كثيرة من الطيورمثل خضاري وعقلان وزريق اصفر والشرشيري ويأتي اليها السياح وراغبي الصيد من جميع انحاء العالم فى تلك الفترة من كل عام.

استراحات وشاليهات محبي هواة الصيد،فيتو

بركة النصر.. تفكر المحافظة في استغلالها في السياحة الرياضية بمجال مراقبة ومشاهدة وصيد الطيور المهاجرة

وبركة النصر الكائنة على مساحة 1741 فدان وتضم 30 لبدة وبركة عنان والكائنة على مساحة 200 فدان بقرية القصاصين الشرق بدائرة مركز الحسينية ولذلك فكرت المحافظة فى استغلالها فى السياحة الرياضية فى مجال مراقبة ومشاهدة وصيد الطيور المهاجرة.

برك الشرقية،قبلة الملوك والرؤساء ومحبي وهواة صيد البط المهاجر من أوروبا،فيتو1

تم تزويد هذه البرك بمجموعة من الشاليهات واللبد وتأجيرها لنادي الصيد وإحدى الشركات التى تعمل فى مجال المشروعات والاستثمار السياحي وذلك لاستقبال محبي وهواة صيد البط المهاجر من أوروبا.

تزويد هذه البرك بمجموعة من الشاليهات واللبد وتأجيرها لنادي الصيد،فيتو

تنشيط السياحة..موسم صيد الطيور المهاجرة بأنواعها المختلفة له طقوس خاصة حيث يجهز الصيادون الخرطوش بعيارات محددة وبنادق الصيد ذات ماركات إيطالية

تقول الدكتورة رشا حسن مدير إدارة السياحة بالمحافظة، إن موسم صيد الطيورالمهاجرة بأنواعها المختلفة له طقوس خاصة حيث يجهز الصيادون الخرطوش بعيارات محددة وبنادق الصيد ذات ماركات (إيطالية) ويتوافد السياح العرب والأجانب والمصريون من هواة صيد البط لممارسة هوايتهم المفضلة ببرك الشرقية.

تزويد هذه البرك بمجموعة من الشاليهات واللبد وتأجيرها لنادي الصيد،فيتو1

وتوضح حسن، يبدأ موسم الصيد فجريوم الجمعة من كل أسبوع ويتم اعطاء إشارة البدء بطلقة خرطوش ويقوم الشكايرى بالتخفى فى الأشجارويقلد أصوات أسراب البط وهى فى عنان السماء لتسقط كالمطر على خيالات مجسمات البط فى حوض الصياد.

وتشيرمدير إدارة السياحة بالمحافظة، إلى أن هذه المنافسة تستمر حتى قرب موعد صلاة الجمعة ليخرج الصيادون حاملين البط ليعلن بعدها عن أعلى عدد تم اصطياده ومن اصطاد نوعا نادرا من البط ولم يأت به غيره.

احد هواة صيد البط البري:برك الشرقية تتمتع بوفرة من المياه العذبة التي تغمرمساحات كبيرة من الأراضي ( البرك ) ينمو بها حشائش "اللبد" تصلح لسكنى الطيور بمختلف أنواعها

ويقول مجدى ابراهيم احد هواة صيد البط البري إن برك الشرقية تتمتع بوفرة من المياه العذبة التي تغمرمساحات كبيرة من الأراضي “البرك” ينمو بها حشائش "اللبد" تصلح لسكنى الطيور بمختلف أنواعها وكلها عوامل تغري مختلف أنواع الطيور فتهاجر في جماعات كبيرة وتلجأ خاصة إلى بركتى عنان وإكياد بمركزي الحسينية وفاقوس كمأوى وملاذ آمن قائلا:"البرك محتاجة شوية اهتمام من المسؤولين عشان تنقل المحافظة نقلة تانية".

برك الشرقية،قبلة الملوك والرؤساء ومحبي وهواة صيد البط المهاجر من أوروبا،فيتو2

محافظ الشرقية يفتتح موسم مراقبة ومشاهدة البط المهاجر

وافتتح المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية في وقت سابق فعاليات موسم مراقبة ومشاهدة الطيور المهاجرة وجمع عينات البط لعام 2024/ 2025 م والمُقام بالتعاون مع نادي الصيد المصري خلال الفترة من أواخر نوفمبر 2024 م وحتى منتصف مارس 2025 ببركة النصر بمركز ومدينة الحسينية والمُقامة على مساحة 1741 فدان تقريبًا وتضم 30 لبده تستقبل الطيور النادرة الوافدة من دول أوربا هربًا من الصقيع.

برك الشرقية،قبلة الملوك والرؤساء ومحبي وهواة صيد البط المهاجر من أوروبا،فيتو3

مصر تُعد ثاني أهم مسار للطيور المهاجرة الحوامة في العالم إذ تتوافد بأعداد كثيفة في فصل الخريف خلال رحلتها من أوربا إلى مصر في فصل الشتاء وتجذب هواة ومحبي رياضات جمع عينات البط المهاجر

وأكد محافظ الشرقية أن مصر تُعد ثاني أهم مسار للطيور المهاجرة الحوامة في العالم إذ تتوافد بأعداد كثيفة في فصل الخريف خلال رحلتها من أوربا إلى مصر في فصل الشتاء وتجذب هواة ومحبي رياضات جمع عينات البط المهاجر، ومحبي مشاهدة ومراقبة الطيور المهاجرة، مشيرًا إلى أن محافظة الشرقية تتميز بالطقس المعتدل الدافئ خلال فترة الشتاء والطبيعة الغنية بالخضرة والنضارة مع الهدوء والسكينة، بالإضافة إلى وفرة من المياه العذبة التي تغمر مساحات كبيرة من الأراضي ( البرك ) ينمو بها حشائش ( اللبد )، تصلح لسكنى الطيور بمختلف أنواعها وكلها عوامل تغري مختلف أنواع الطيور، فتهاجر في جماعات كبيرة وتلجأ إلى بركتى عنان وإكياد بمركزي الحسينية وفاقوس كمأوى وملاذ آمن.

شاليهات محبي هواة الصيد،فيتو4

الأشمونى:رياضة الصيد تعزز من تحقيق إستراتيجية الدولة نحو الحفاظ على الطيور النادرة والتنوع في ممارسة مختلف الرياضات

وأضاف المحافظ أن رياضة الصيد تعزز من تحقيق إستراتيجية الدولة نحو الحفاظ على الطيور النادرة والتنوع في ممارسة مختلف الرياضات مؤكدًا على ضرورة الإستغلال الأمثل لبرك الصيد الموجودة بالمحافظة وتطويرها لتحقيق أقصى استفادة منها.

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