حملة أمنية في أسيوط تضبط 58 سلاح ناري و25 قضية مخدرات

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط، حملة أمنية مكبرة لضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.



حملة أمنية فى أسيوط تضبط 58 سلاح نارى و25 قضية مخدرات

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 25 قضية "اتجار بالمواد المخدرة".. ضُبط خلالهم (أكثر من 11 كيلو جرام لمخدر الحشيش – قرابة 3 كيلو جرام لمخدر الشابو - قرابة 2 كيلو جرام لمخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (31 متهم "لـ 15 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط 58 قطعة سلاح ناري بدون ترخيص.. عبارة عن (9 بنادق آلية - 12 بندقية خرطوش - 45 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة (58 متهم "لـ 21 منهم معلومات جنائية").

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدة، والعرض على النيابة العامة.

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