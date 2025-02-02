الأحد 02 فبراير 2025
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حوادث

القبض على عاطلين بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالإسكندرية

القبض على عاطلين
القبض على عاطلين بتهمة غسل 50 مليون جنيه

ألقى  ضباط مكافحة المخدرات،القبض على عاطلين بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالإسكندرية 

 

غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالإسكندرية 

 اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا والأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الإسكندرية) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات).
 

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 وقدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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