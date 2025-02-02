الأحد 02 فبراير 2025
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حوادث

ضبط تشكيل عصابي للنصب على راغبي استخراج وثائق الأحوال المدنية في الدقهلية

سقوط تشكيل عصابي
سقوط تشكيل عصابي

 تمكن  قطاع الأمن العام ، من ضبط تشكيل عصابى بالدقهلية تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين فى استخراج المحررات الرسمية.
 

سقوط تشكيل عصابي لنصب على راغبى استخراج وثائق الأحوال المدنية فى الدقهلية 
سقوط تشكيل عصابي للنصب على راغبى استخراج وثائق الأحوال المدنية فى الدقهلية 

 

سقوط تشكيل عصابي للنصب 

 وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام (إحدى السيدات ونجلها - مقيمان بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستخراج المحررات الرسمية مقابل تحصلهما على مبالغ مالية دون تنفيذ المطلوب منهما، والترويج لنشاطهما عبر مواقع التواصل الإجتماعى. 

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وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا  وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وعثر بحوزتهما على (عدد من شهادات الميلاد الورقية خالية البيانات – 2 هاتف محمول مفعل على أحدهما محفظة إلكترونية"بفحصهما فنيًا تبين إحتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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