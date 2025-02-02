الأحد 02 فبراير 2025
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حوادث

نظر استئناف أخصائي تحاليل طبية على سجنه 3 سنوات بتهمة الاتجار في الأعضاء البشرية

محكمة الجيزة، فيتو
محكمة الجيزة، فيتو

تنظر محكمة مستأنف الجيزة، بعد قليل، الاستئناف المُقدم من أخصائي تحاليل طبية، على حكم إدانته بالسجن 3 سنوات، في اتهامه وآخرين بالاتجار في الأعضاء البشرية.

ويصدر القرار برئاسة المستشار صلاح محجوب عزوز، وعضوية المستشارين هشام عبدالمعطي عبدالرحيم، وعماد مصطفى الشيوعي وسكرتارية صلاح مصطفى ومحمود سليمان.

وفي وقت سابق أدانت محكمة جنايات العجوزة المتهم بالسجن 3 سنوات، في جلسة إعادة إجراءات محاكمته عقب صدور حكمًا غيابيًا ضده بالسجن 10 سنوات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين "محمد.ف"، أخصائي تحاليل طبية، و"سعيد.ع"، كهربائي سيارات، و"هيثم.ح" صاحب محل ملابس، و"إيهاب.س" عامل؛ في غضون الفترة من عام 2017 حتى عام 2019 بدائرة قسم شرطة العجوزة محافظة الجيزة أسس المتهم الأول "محمد.ف"، وأدار جماعة إجرامية منظمة الأغراض الاتجار بالبشر داخل البلاد تستهدف ارتكاب، نقل وزراعة الأعضاء البشرية وانضم لها المتهمون من الثاني وحتى الرابع تحقيقا لاغراضها متعاملين في أشخاص طبيعيين وهم المجنى عليهم "فريد م"، و"أبو النور ع"، و"جمال زأ"، بأن استقبلوهم وتولى نقلهم وإيوائهم.

وذكرت النيابة العامة أن المتهمين عرضوا على المجني عليهم بيع وشراء أعضائهم البشرية، مُستغلين حالة الضعف والحاجة لديهم، وكان ذلك بقصد استئصالها من أجسامهم لزراعتها في أجساد آخرين وهم "مساعد ج"، و"مروة أ"، و"زوزو.س"، من أجل الحصول على منافع مادية مما ترتب عليه إصابة المجني عليهما الثاني والثالث بعاهة مستديمة على النحو الموصوف بتقرير الطب الشرعي على النحو المبين بالتحقيقات.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين تهمة نقل وزراعة الأعضاء البشرية، بأن تعاملوا في عضو من أعضاء أجسام المجني عليهم "فريد م"، و"أبو النور.ع"، و" جمال أ"، فاتفقوا معهم على استئصال اعضائهم البشرية مستغلين حاجتهم المادية وبيعها ونقلها وزراعتها في أخرين وهم "مساعد ج"، و"مروة أ"، و"زوزو س" وكان ذلك التعامل بمقابل مادي. أحُيل المتهمين إلى محكمة جنايات الجيزة، والتي أدانتهم بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيًا،عما أسند إليهم من اتهامات.

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