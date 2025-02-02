الرئيس الإيراني: قدراتنا العسكرية هي للدفاع وليست من أجل الهجوم على أحد

قال الرئیس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأحد: إن مكاسب بلاده الدفاعية لن تسمح لأي بلد بالاعتداء عليها، وقدرات إيران هي للدفاع وليس للهجوم على أحد.

قدرات إيران هي للدفاع وليس للهجوم

وأضاف بزشكيان في مراسم إزاحة الستار عن المنجزات الدفاعية والفضائية لوزارة الدفاع في قاعدة "الإمام خميني الفضائية": إن هذه المكاسب تدل علی أن الأعداء لا یمكنهم أن یقوموا وبسهولة بكل ما أرادوا ضد الأراضي الإيرانية.

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وتابع: "هذه الإنجازات تحققت من أجل الدفاع عن البلاد والثورة الإسلامية والنظام المقدس للجمهوریة الإسلامية الإيرانية وهي ليست من أجل الهجوم على سائر البلدان".

واعتبر بزشكيان أن "أي بلد لن يجرؤ على الاعتداء علی إيران بسبب إنجازاتها الدفاعية".

وأوضح أن تنمیة التقنیات الإيرانية ستستمر یوما بعد یوم وستكون على النحو الذي لن یتجرأ فيه أي بلد علی الاعتداء علی أراضي البلاد.

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