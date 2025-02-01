باريس تحتفي بالذكرى الخمسين لرحيل أم كلثوم بحفل استثنائي في مسرح فيلهارموني

تستعد العاصمة الفرنسية باريس لاستضافة احتفالية استثنائية تقدمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، بمناسبة الذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق أم كلثوم، وذلك فى الرابعة مساء غدا الأحد 2 فبراير بالقاعة الكبرى Pierre Boulez لمسرح فيلهارموني دو باريس.

ويحيي حفل الذكرى الخمسين على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم، نجمتا الأوبرا المصرية رحاب عمر وإيمان عبد الغني، بمصاحبة أوركسترا الموسيقى العربية بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، في عرض يعيد إلى الأذهان روائع أم كلثوم وأمجادها الفنية الخالدة.

الاحتفال بذكرى رحيل أم كلثوم في باريس

تأتي هذا الاحتفالية تقديرًا لمسيرة سيدة الغناء العربى أم كلثوم الفنية العالمية، حيث سبق لها أن غنت في باريس قبل 58 عامًا، في عام 1967، خلال جولتها التاريخية لدعم المجهود الحربي المصري. واليوم، وبعد خمسة عقود على رحيلها، تعود أنغامها لتصدح مجددًا في عاصمة النور، تأكيدًا على مكانتها الفنية الراسخة عبر الأجيال.

يتم تنظيم الحفل بدعوة رسمية من مسرح فيلهارموني دو باريس، وتحت إشراف الأستاذة أماني سعيد، رئيس الإدارة المركزية للموسيقى العربية.

وقد شهد الحفل إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث نفدت جميع التذاكر فور الإعلان عنه، مما دفع المسرح إلى فتح قائمة إنتظار للراغبين في الحضور. كما تقرر بث الحفل مباشرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمسرح، لإتاحةً الفرصة لعشاق أم كلثوم حول العالم للإستمتاع بهذه الليلة التاريخية.

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