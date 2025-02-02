الأحد 02 فبراير 2025
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صندوق مكافحة الإدمان يطلق عرضا مسرحيا لرفع الوعي بخطورة التعاطي

صندوق مكافحة الإدمان،فيتو
صندوق مكافحة الإدمان،فيتو

 نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عرضا مسرحيا تحت عنوان" Sale" بمسرح السلام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية  وبمشاركة السادة الضباط وأسرهم.


العرض المسرحي الذي أنتجه الصندوق وبطله الفنان سامح حسين تم عرضه على مدار الأسابيع الماضية في العديد من الجامعات المصرية وجارى عرضه حاليا على مسرح السلام، حيث يستعرض  في إطار فنى كوميدي جذاب رحلة التعاطي والخسائر التي يتعرض لها الشخص المدمن وفقدانه لأهم الشخصيات في حياته والذي قد يكون أحد أفراد أسرته، كما يرصد العرض المسرحي أبرز الدوافع المسببة لتعاطي وإدمان المواد المخدرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة المنتشرة المسببة لتعاطي المخدرات خاصة المخدرات " التخليقية " من كونها تساعد على نسيان الهموم وتنشيط الذاكرة وغيرها من المعتقدات الخاطئة عن المخدرات بهدف رفع وعي الشباب بخطورة التعاطي وحمايتهم من الوقوع في براثن الإدمان.

 ويأتي إطلاق العرض المسرحي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على مسرح السلام ضمن جهود التعاون المستمرة بين الصندوق والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، حيث سبق وتم إطلاق قافلة توعوية تجوب الأندية الرياضية الكبرى تحت عنوان " لا للمخدرات.. أنت أقوى من المخدرات " 

 

وذلك خلال الاحتفالات بعيد الشرطة الـ 73 واستهدفت  التوعية بأضرار تعاطي وإدمان المواد المخدرة وبمشاركة قيادات وضباط الإدارة ومتطوعي الصندوق 

 

كما كرمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المتعافين من تعاطى المواد المخدرة بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وتسليمهم هدايا تذكارية تشجيعا وتحفيزهم على الاستمرارية في التعافي.

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