الأحد 02 فبراير 2025
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اقتصاد

المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: نرفض تهجير الفلسطينيين ونؤيد موقف الدولة الرافض للمساس بحقوق الشعب الفلسطيني

م.هيثم الهواري رئيس
م.هيثم الهواري رئيس لجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية

 أكد المهندس هيثم الهواري، رئيس لجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، رفضه التام لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني إلى مصر أو الأردن، مشددًا على أن هذا الطرح يمثل تعديًا صارخًا على الحقوق المشروعة للفلسطينيين في أرضهم.

وأشاد الهواري بالموقف الحاسم للدولة، الرافض لأي خطط تستهدف تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها

وأكد أن هذا الموقف الوطني ينسجم مع ثوابت السياسة المصرية الداعمة للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

 

وأضاف الهواري أن مصر، بتاريخها العريق ومواقفها المشرفة، كانت ولا تزال الداعم الأول للأشقاء الفلسطينيين في جميع المحن والتحديات، انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية ودورها الريادي في المنطقة، مشددًا على أن الدولة المصرية لم ولن تدخر جهدًا في نصرة القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع.

وفي سياق متصل، أكد الهواري أن مجتمع الأعمال والمجتمع المدني في مصر يقفان صفًا واحدًا في مواجهة أي تحديات تهدد الأمن القومي المصري أو تمس بثوابته

وأشار  إلى أن تلاحم جميع أطياف المجتمع المصري وراء هذا التوجه  يعكس قوة الدولة المصرية وقدرتها على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية بكل حزم وثبات.

وأكد الهواري على ضرورة التكاتف العربي والدولي لوقف أي محاولات لفرض حلول غير عادلة على القضية الفلسطينية، والعمل على تحقيق تسوية عادلة وشاملة تحفظ للشعب الفلسطيني حقوقه التاريخية في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

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المهندس هيثم الهواري رئيس لجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال مصر أو الأردن
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