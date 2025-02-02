غسيل كلى، نجل صالح العويل يكشف تطورات حالته الصحية

كشف نجل الفنان صالح العويل عن تطورات الحالة الصحية لوالده حيث أكد في تصريحات لفيتو أن الأطباء قرروا أمس القيام بعملية غسيل كلوي له، لأن الكلى شبه متوقفة، وكان لابد من الغسيل.



وأشار إلى أن حالة والده المرضية أثرت على نطقه للكلام، وعلى تركيزه، والأطباء متابعين لحالته الصحية بشكل مستمر، طالبًا من الجميع الدعاء له بالشفاء العاجل.



وأضاف أنه تلقى العديد من الاتصالات للاطمئنان على صحة والده من الفنان ياسر جلال ونقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي والفنان آيمن عزب وعدد من الفنانين.





وكان قد تم نقل الفنان صالح العويل لغرفة العناية المركز بأحد المستشفيات إثر تعرضه لوعكة صحية، وأكد الأطباء أنه يعاني من قصور في الكلى، ويوجد مياه على الرئة، كما ان عضلة القلب تعمل بكفاءة 33%.

آخر أعمال صالح العويل

وكان آخر ظهور للفنان الكبير خلال تصويره الجزء الثاني من مسلسل 'جودر'، والذي يجمعه بالفنان ياسر جلال، ومن المقرر عرضه في موسم رمضان 2025.

ومسلسل جودر، كتبه أنور عبد المغيث وأخرجه إسلام خيري، ويتناول إحدى حكايات ألف ليلة وليلة في إطار فانتازي مليء بالتشويق والإثارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.