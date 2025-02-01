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رياضة

مرموش ينتظر أول أهدافه، موعد مباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال بالدوري الإنجليزي

مرموش
مرموش

سيكون النجم المصري عمر مرموش على موعد مواجهة من العيار الثقيل، بين فريقه مانشستر سيتي وآرسنال غدا الأحد على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال 

مباراة آرسنال ومانشستر سيتي ستنطلق في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.


ويدخل مانشستر سيتي، اللقاء، منتشيًا  بعد فوزه على تشيلسي بنتيجة 3-1 على ملعب الاتحاد في الجولة الماضية، وتكرار نفس النتيجة أمام كلوب بروج البلجيكي، ليتفادى كابوس الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا، ويتأهل لمرحلة الملحق المؤهل للأدوار الإقصائية.

فيما يبحث عمر مرموش عن تسجيل أول أهدافه بقميص السيتي بعد أن خاض مباراته الأولى في الجولة الماضية ضد تشيلسي.

وستكون هذه القمة، مواجهة جديدة بين الأستاذ بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، وتلميذه ومساعده السابق ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، الذي لطالما أحرجه كثيرًا في المواسم الأخيرة، واقتنص منه نقطة التعادل 2-2 في مباراة الدور الأول على ملعب الاتحاد، رغم النقص العددي في صفوف آرسنال، على مدار شوط كامل بعد طرد تروسارد.

ويطمع أرتيتا أيضا في ترنح السيتي كثيرًا بالاختبارات الثقيلة خارج ملعبه على مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة، لقيادة آرسنال (الوصيف بـ47 نقطة)، لفوز جديد يواصل به مطاردة ليفربول الذي يتفوق في الصدارة بفارق 6 نقاط.

أما جوارديولا، فإنه يدرك أن الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب آرسنال، سيكون أقل الخسائر بالنسبة لفريقه الذي يحتل المركز الرابع برصيد 41 نقطة.

 

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