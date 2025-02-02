انعقاد مجلس الحديث الثاني والثلاثين لقراءة "صحيح البخاري" من مسجد الإمام الحسين

ينعقد اليوم الأحد ٢ من فبراير ٢٠٢٥م، مجلس الحديث الثاني والثلاثين لقراءة "صحيح الإمام البخاري" بالإسناد، وذلك عقب صلاة العصر في مسجد الإمام الحسين -رضي الله عنه- بالقاهرة.

مجلس الحديث الثاني والثلاثين لقراءة "صحيح الإمام البخاري" بالإسناد

يأتي ذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

يشارك في المجلس نخبة من علماء الحديث بجامعة الأزهر، من بينهم: الأستاذ الدكتور صبحي عبد الفتاح ربيع، أستاذ الحديث وعلومه؛ والأستاذ الدكتور أحمد نبوي مخلوف، أستاذ الحديث وعلومه المساعد؛ والأستاذ الدكتور محمد عبد الفتاح حافظ الدسوقي، أستاذ الحديث وعلومه المساعد.

جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لخدمة السنة النبوية



يأتي انعقاد المجلس في إطار جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لخدمة السنة النبوية الشريفة، وإحياء المجالس الحديثية التي تعزز الفهم الصحيح للسنة النبوية، وفق منهج علمي متصل بالإسناد، يتبنى المنهج الأزهري الوسطي المعتدل. كما يمثل المجلس فرصة لطلبة العلم والباحثين في علوم الحديث للاستفادة من هذا النهج العلمي الرصين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.