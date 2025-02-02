الأحد 02 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

انعقاد مجلس الحديث الثاني والثلاثين لقراءة "صحيح البخاري" من مسجد الإمام الحسين

مسجد الإمام الحسين،
مسجد الإمام الحسين، فيتو
ads

ينعقد اليوم الأحد ٢ من فبراير ٢٠٢٥م، مجلس الحديث الثاني والثلاثين لقراءة "صحيح الإمام البخاري" بالإسناد، وذلك عقب صلاة العصر في مسجد الإمام الحسين -رضي الله عنه- بالقاهرة.

 مجلس الحديث الثاني والثلاثين لقراءة "صحيح الإمام البخاري" بالإسناد

يأتي ذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

يشارك في المجلس نخبة من علماء الحديث بجامعة الأزهر، من بينهم: الأستاذ الدكتور صبحي عبد الفتاح ربيع، أستاذ الحديث وعلومه؛ والأستاذ الدكتور أحمد نبوي مخلوف، أستاذ الحديث وعلومه المساعد؛ والأستاذ الدكتور محمد عبد الفتاح حافظ الدسوقي، أستاذ الحديث وعلومه المساعد.

جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لخدمة السنة النبوية 


يأتي انعقاد المجلس في إطار جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لخدمة السنة النبوية الشريفة، وإحياء المجالس الحديثية التي تعزز الفهم الصحيح للسنة النبوية، وفق منهج علمي متصل بالإسناد، يتبنى المنهج الأزهري الوسطي المعتدل. كما يمثل المجلس فرصة لطلبة العلم والباحثين في علوم الحديث للاستفادة من هذا النهج العلمي الرصين.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسامة الأزهري الأعلى للشئون الإسلامية الازهري الدكتور اسامة الازهري السنة النبوية الشريفة المجالس الحديثية جامعة الأزهر صحيح الإمام البخاري مسجد الامام الحسين وزير الأوقاف

مواد متعلقة

وزير الأوقاف: 100 مليون مصري يرفضون تصريحات ترامب بشأن التهجير(صور)

مسيرة احتفالية لحفظة القرآن بحضور محافظ بورسعيد ووزير الأوقاف

الأوقاف تفتتح 41 مسجدا جديدا في 12 محافظة اليوم الجمعة

وزير الأوقاف يستقبل مدير جامعة محمد بن زايد ورئيس مركز جامع الشيخ زايد بمسجد مصر
ads

الأكثر قراءة

ردا على ترامب، كندا تفرض رسوما على سلع أمريكية بقيمة 155 مليار دولار

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الأحد 2 فبراير 2025

مدحت العدل يكشف مفاجأة بشأن صفقات الزمالك ويوجه رسالة لزيزو (فيديو)

الملوخية ترتفع لـ 18 جنيهًا، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

تامر عبد المنعم يعلق على فيديو محمد رمضان المثير للجدل

صحيفة إنجليزية تكشف سر سعادة مسئولي السيتي بـ عمر مرموش

المحكمة الاقتصادية تستمع اليوم لمرافعة دفاع إبراهيم فايق في قضية التسريب الصوتي

الأهلي يلتقي مودرن سبورت بالدوري بحثا عن عودة الانتصارات

منوعات

المزيد

خسائرها 27 مليار دولار سنويا في أمريكا، علماء يدقون ناقوس الخطر بسبب انتشار الفئران

نام أثناء خطاب، وزير الخارجية الإسباني يقيل سفير بلاده في بلجيكا

طالبة صينية مؤيدة لفلسطين أول ضحايا قانون ترامب ضد المهاجرين

سائق توصيل يحطم لامبورجيني ريفويلتو جديدة قبل تسليمها

المزيد

خدمات

المزيد

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت 1 فبراير 2025

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم السبت

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت1/ 2/ 2025

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في فبراير 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 2 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 2 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 2 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية