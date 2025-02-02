الأحد 02 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

طرح البوستر الرسمي لأبطال مسلسل حكيم باشا

مصطفى شعبان، فيتو
مصطفى شعبان، فيتو

كشفت منصة Watch it عن البوستر الرسمي لمسلسل "حكيم باشا" والذي يبرز الشخصيات الرئيسية للمسلسل وفي مقدمتهم الفنان مصطفى شعبان.

حيث نشر الحساب الرسمي للمنصة عبر انستجرام البوستر مرفقًا بتعليق: “البوستر الرسمي لمسلسل حكيم باشا يُعرض في رمضان ٢٠٢٥ على WATCHIT”.

 

مسلسل حكيم باشا مصطفى شعبان في رمضان 2025

وكانت فيتو قد حصلت على مقطع فيديو خاص من كواليس تصوير مشاهد جديدة من مسلسل  حكيم باشا الذي يقوم ببطولته الفنان مصطفى شعبان استعدادًا لعرضه في رمضان 2025.

وتضمن الفيديو الذي حصلت عليه فيتو، تصوير بعض المشاهد بالوقت الحالي في الصحراء وسط نيران مشتعلة على الأطراف ووجود سيارات فارهة الأمر الذي يشبه أجواء تصوير فيلم راست للنجم الأمريكي أليك بالدوين في مكسيكو سيتي الذي تحولت مشاهد تمثيله إلى كارثة بعدما أطلق النجم بالدوين النار أثناء تصوير فيلمه الأخير، مما تسبب في قتل مديرة التصوير هالينا هاتشينز، وإصابة المخرج جويل سوزا.

وطرحت الشركة المتحدة البرومو التشويقي لمسلسل حكيم باشا والذي يقوم ببطولته الفنان مصطفى شعبان استعدادًا لعرضه في رمضان 2025.

ويضم برومو حكيم باشا، عددًا من المشاهد التي سيطرت عليها أجواء الأكشن وظهر مصطفى شعبان بالجلباب الصعيدي.

ويواصل الفنان مصطفى شعبان تصوير مسلسله الجديد حكيم باشا الذي من المقرر عرضه في رمضان 2025.

وكان قد كشف مصدر خاص لفيتو، عن أزمة داخل كواليس تصوير مسلسل حكيم باشا لمصطفى شعبان، مؤكدًا أن هناك سوء معاملة للمجاميع الذين كانوا من المفترض أن يصوروا بعض المشاهد في محمية وادي دجلة.

وأضاف المصدر: “أن المجاميع المشاركين في العمل ظلوا في الصحراء ما يقارب من 22 ساعة دون تصوير في حين وجود استراحات وكرفانات للفنانين وطاقم العمل إلا المجاميع".

أبطال مسلسل حكيم باشا

مسلسل "حكيم باشا" من بطولة مصطفى شعبان ورياض الخولي وسلوى خطاب وسهر الصايغ ودينا فؤاد وأحمد فؤاد سليم ومنذر ريحانة وأحمد فهيم ومحمد نجاتي وكذلك هاجر الشرنوبي وميدو عادل ويارا قاسم وفتوح أحمد وأحمد صيام وسلوى عثمان.

حكيم باشا" يشارك في بطولته كذلك أحمد عبدالله محمود ومحمد عمروسي وحمدي إسماعيل وسارة نور وهايدي رفعت وماجدة منير وسامح فكري وشيماء عباس وأحمد صادق وعايدة فهمي وحمدي هيكل، وهو من إخراج أحمد خالد أمين وتأليف محمد الشواف.

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