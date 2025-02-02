مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء تحدث مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط

أكد مكتب نتنياهو، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي تحدث مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل.

تفقد محور نتساريم

ورفض المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلية تقديم أي تفاصيل عن زيارة ويتكوف إلى غزة، والتي قالت القناة 13 الإسرائيلية إنها شملت تفقد محور نتساريم، الذي عبره عشرات الآلاف من الفلسطينيين النازحين في أثناء عودتهم إلى منازلهم في الجزء الشمالي من القطاع.

نتنياهو يطلب تأجيل مفاوضات المرحلة الثانية لاتفاق غزة لما بعد لقاء ترامب

وطالب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتأجيل مفاوضات المرحلة الثانية لاتفاق غزة لما بعد لقاء دونالد ترامب.

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