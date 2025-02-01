السبت 01 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ كفرالشيخ يتابع توافر السلع الأساسية بأسواق اليوم الواحد

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

تابع اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، توافر السلع الأساسية والاستهلاكية بأسواق "اليوم الواحد" بمراكز ومدن المحافظة، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة، بتخفيضات تصل إلى 35٪؜، بجميع مركز المحافظة، مؤكدًا على أهمية تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية لضمان توافر جميع المنتجات والسلع للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ووجه محافظ كفرالشيخ، بتكثيف الرقابة على أسواق "اليوم الواحد" للتأكد من جودة السلع والمنتجات المعروضة، وعدم وجود أي تلاعب أو غش تجاري، مشيرًا إلى أهمية توفير اللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة، بالإضافة إلى السلع الغذائية الأساسية بكميات كبيرة، لضمان تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.

 

  • تسيير سيارات متحركة للقرى

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أنه سيتم تسيير سيارات ثلاجات كمنافذ متحركة للوصول إلى القرى، بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، مع الاهتمام بالقرى الأكثر احتياجًا.

txt

صحة كفر الشيخ تطلق قافلة طبية مجانية بقرية الشباسية

 

وكلف محافظ كفرالشيخ، بالتوسع في إقامة المعارض ومنافذ السلع بأسعار مخفضة، وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية، بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية التموين والطب البيطري، موجهًا رؤساء المراكز والمدن بمتابعة الأسواق والمحلات التجارية بهدف محاربة الغلاء والتصدي لوسائل الاحتكار، وضبط أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مراكز كفر الشيخ اسعار مخفضة الرئيس السيسي السلع كفر الشيخ
ads

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني

بأوامر من ترامب، الجيش الأمريكي ينفذ ضربات في الصومال

حسن المستكاوي يوجه نصيحة لـ الزمالك بشأن زيزو

وصول الحفار لـ محطة مترو العريش لبدء أعمال التنفيذ

ترامب يدعو السيسي لزيارة واشنطن ولقائه بالبيت الأبيض

الشمال القطري يعلن التوقيع مع أكرم توفيق لاعب الأهلي

تقلبات جوية وأمطار وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

سامسون يساهم بأربعة أهداف في فوز كاظمة الكويتي على التضامن (فيديو)

منوعات

المزيد

طالبة صينية مؤيدة لفلسطين أول ضحايا قانون ترامب ضد المهاجرين

سائق توصيل يحطم لامبورجيني ريفويلتو جديدة قبل تسليمها

ميجان ماركل تعتزم تأليف كتاب يتناول حياة ما بعد الطلاق وهاري يصاب بالصدمة

مشهد مخيف، الجفاف يدق ناقوس الخطر في لبنان

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت 1 فبراير 2025

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم السبت

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت1/ 2/ 2025

تباين أسعار الفائدة في 7 دول خلال يناير 2025

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في فبراير 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أشهر الموالد الصوفية في شهر شعبان بالقاهرة والمحافظات

ما حكم صيام التطوع في شهر شعبان؟ الإفتاء ترد

احتفالا بمولدها.. لمحات من تاريخ السيدة عائشة المعروفة بعائشة النبوية

المزيد
الجريدة الرسمية