محافظ كفرالشيخ يتابع توافر السلع الأساسية بأسواق اليوم الواحد

تابع اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، توافر السلع الأساسية والاستهلاكية بأسواق "اليوم الواحد" بمراكز ومدن المحافظة، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة، بتخفيضات تصل إلى 35٪؜، بجميع مركز المحافظة، مؤكدًا على أهمية تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية لضمان توافر جميع المنتجات والسلع للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ووجه محافظ كفرالشيخ، بتكثيف الرقابة على أسواق "اليوم الواحد" للتأكد من جودة السلع والمنتجات المعروضة، وعدم وجود أي تلاعب أو غش تجاري، مشيرًا إلى أهمية توفير اللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة، بالإضافة إلى السلع الغذائية الأساسية بكميات كبيرة، لضمان تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.

تسيير سيارات متحركة للقرى

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أنه سيتم تسيير سيارات ثلاجات كمنافذ متحركة للوصول إلى القرى، بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، مع الاهتمام بالقرى الأكثر احتياجًا.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بالتوسع في إقامة المعارض ومنافذ السلع بأسعار مخفضة، وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية، بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية التموين والطب البيطري، موجهًا رؤساء المراكز والمدن بمتابعة الأسواق والمحلات التجارية بهدف محاربة الغلاء والتصدي لوسائل الاحتكار، وضبط أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

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