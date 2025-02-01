السبت 01 فبراير 2025
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حوادث

أب يعتدى على ابنته ويعذبها في المنوفية

أب يعتدى على ابنته
أب يعتدى على ابنته ويعذبها في المنوفية

تجرد بائع خضراوات من إنسانيته واعتدى على طفلته ٥ سنوات وقام بتعذيبها بركل جسدها ورأسها بحائط المنزل الكائن بقرية الماى بـشبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية.


تفاصيل البلاغ بالمنوفية


تلقى اللواء محمود الكمونى مدير امن المنوفية إخطارا مفاده وصول طفلة تدعى "ب.ش.خ" ٥ سنوات في حالة حرجة بمستشفى شبين الكوم التعليمى بادعاء نزيف بالبطن والمخ واضطراب الوعى.

وبسؤال عمتها وزوجها أكدت أنها سقطت من أعلى سلم المنزل وبفحص الطفلة والكشف عليها تبين إصابتها بنزيف حاد بالبطن والمخ نتيجة تعدى والدها عليها  ويدعى "ش.خ" ٢٦ عاما ويعمل بائع خضراوات.


على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم محمد مغربي رئيس مباحث شبين الكوم وتحت إشراف العميد أحمد خيري وتم ضبط المتهم والذي اعترف بالواقعة وقام بمتثيل الجريمة داخل المنزل وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

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