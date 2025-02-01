الهلال الليبي يتعاقد رسميا مع جونيور أجاي

أعلن نادي الهلال الليبي، مساء اليوم السبت، عن تعاقده رسميا مع المهاجم النيجيري جونيور أجاي، في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مؤخرا مع نادي سموحة.

يذكر أن جونيور أجاي لعب سابقا مع النادي الأهلي، وكان قادما إليه من صفوف الصفاقسي التونسي.

أجاي يفسخ عقده مع سموحة بالتراضي

النيجيري جونيور أجاي تنازل عن جميع مستحقاته لدى نادي سموحة والتي تصل إلى 300 ألف دولار، قبل فسخ عقده مع النادي السكندري.

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