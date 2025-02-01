السبت 01 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الهلال الليبي يتعاقد رسميا مع جونيور أجاي

جونيور أجاي، فيتو
جونيور أجاي، فيتو

أعلن نادي الهلال الليبي، مساء اليوم السبت، عن تعاقده رسميا مع المهاجم النيجيري جونيور أجاي، في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مؤخرا مع نادي سموحة.

يذكر أن جونيور أجاي لعب سابقا مع النادي الأهلي، وكان قادما إليه من صفوف الصفاقسي التونسي.

أجاي يفسخ عقده مع سموحة بالتراضي 

النيجيري جونيور أجاي تنازل عن جميع مستحقاته لدى نادي سموحة والتي تصل إلى 300 ألف دولار، قبل فسخ عقده مع النادي السكندري.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جونيور أجاي الهلال الليبي سموحة اجاي نادي الهلال الليبي

مواد متعلقة

مودرن سبورت يضم حسام حسن رسميا من سموحة لموسمين ونصف

فرج عامر يحسم الجدل بشأن انتقال محمد ربيعة للزمالك

لاعب المصري السابق يوقع عقود انتقاله إلى المجد الليبي

كهربا يخوض مرانه الأول مع الاتحاد الليبي (صور)
ads

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني

بأوامر من ترامب، الجيش الأمريكي ينفذ ضربات في الصومال

حسن المستكاوي يوجه نصيحة لـ الزمالك بشأن زيزو

وصول الحفار لـ محطة مترو العريش لبدء أعمال التنفيذ

ترامب يدعو السيسي لزيارة واشنطن ولقائه بالبيت الأبيض

الشمال القطري يعلن التوقيع مع أكرم توفيق لاعب الأهلي

تقلبات جوية وأمطار وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

سامسون يساهم بأربعة أهداف في فوز كاظمة الكويتي على التضامن (فيديو)

منوعات

المزيد

طالبة صينية مؤيدة لفلسطين أول ضحايا قانون ترامب ضد المهاجرين

سائق توصيل يحطم لامبورجيني ريفويلتو جديدة قبل تسليمها

ميجان ماركل تعتزم تأليف كتاب يتناول حياة ما بعد الطلاق وهاري يصاب بالصدمة

مشهد مخيف، الجفاف يدق ناقوس الخطر في لبنان

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت 1 فبراير 2025

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم السبت

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت1/ 2/ 2025

تباين أسعار الفائدة في 7 دول خلال يناير 2025

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في فبراير 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أشهر الموالد الصوفية في شهر شعبان بالقاهرة والمحافظات

ما حكم صيام التطوع في شهر شعبان؟ الإفتاء ترد

احتفالا بمولدها.. لمحات من تاريخ السيدة عائشة المعروفة بعائشة النبوية

المزيد
الجريدة الرسمية