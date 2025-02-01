عبد العاطي: 70% من المساعدات لـ غزة مصرية والباقي من جميع دول العالم

كشف الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية أن العالم مجتمعا قدم نسبة 30 ٪؜ من المساعدات التي دخلت قطاع غزة أما مصر وحدها فقدمت 70% من المساعدات للقطاع وهي من الدولة المصرية والشعب المصري.

الدكتور بدر عبد العاطي

وأضاف وزير الخارجية خلال ندوته بمعرض الكتاب: نعمل على إعادة تأهيل معبر رفح ليكون رفقة معبر كرم أبو سالم في تسهيل دخول المساعدات للقطاع، لأن ما حدث في غزة يعد كارثة مكتملة الأركان".

وتابع: "طالما في شعب متمسك بأرضه بالتأكيد يحصل على حقوقه طالما هناك مدافع عن الحق سيناله، والدور المصري في هذه القضية مستمر".

وقال إنه لابد أن يكون لنا كعرب وأفارقة تمثيل دائم بمجلس الأمن، مصر تعتز بانتمائها العربي والافريقي ونعتز بالانتماء إليها.

معرض القاهرة للكتاب 2025

وتقام فعاليات الدورة السادسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 23 يناير الجاري وحتى 5 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وتحل سلطنة عمان ضيف شرف الدورة السادسة والخمسين من المعرض، كما اختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض الدكتور أحمد مستجير العالم والمفكر الكبير، ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، فيما تحل الكاتبة فاطمة المعدول شخصية المعرض لكتاب الطفل.

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