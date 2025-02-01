السبت 01 فبراير 2025
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أخبار مصر

هل يوجد نقص في الأسمدة بالجمعيات؟ وزير الزراعة يرد (فيديو)

الأسمدة، فيتو
الأسمدة، فيتو
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قال الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: إنه لا يوجد أي نقص في الأسمدة الفترة الحالية، وأن هناك مخزونا في الجمعيات الزراعية يقدر بأكثر من 150 ألف طن.

تسليم حصة الأسمدة لوزارة الزراعة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": شركات الأسمدة ملتزمة بتسليم حصة وزارة الزراعة وفقا لجدول زمني.
 تغيير طريقة توزيع الأسمدة المدعمة

ولفت: غيرنا طريقة توزيع الأسمدة لكي يكون هناك عدالة في التوزيع بين المزارعين، مشيرًا إلي أن هناك زيادة في المساحات المنزرعة من القمح هذا الموسم ووصلت إلي 3 مليون و333 ألف فدان بزيادة 150 ألف فدان عن العام الماضي.
 

حصة الفلاح من الأسمدة المدعمة 

وتابع: "المقرر صرفه من الأسمدة 4 شكاير لكل فدان، يتم تسليمها تباعا لكل فلاح، مع تسميد وري الأرض، وخطة التسميد يتم وضعها بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية، ولا يوجد أي تقصير من جانب الحكومة تجاه الفلاح".
 

سعر طن الأسمدة

وأكد: ندعم الفلاح بـسعر طن الأسمدة 4500 جنيه مقارنة بالأسعار العالمية التي تجاوزت الـ21 ألف جنيه.
 

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