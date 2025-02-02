احتفالا بمولده.. لمحات من حياة ابن الفارض وأشهر قصائده

في الثاني من شهر شعبان يحتفل المصريون كل عام بمولد سلطان العاشقين عمر ابن الفارض، ويقام الاحتفالًا بالليلة الختامية بجوار ضريحه الكائن بمنطقة الأباجية بحي الخليفة. وفي هذا الإطار واحتفالا بمولد ابن الفارض نستعرض معكم لمحات من حياة ابن الفارض وأشهر قصائده

لمحات من حياة ابن الفارض وأشهر قصائده

مولد ونشأة ابن الفارض

ولد ابن الفارض فى الرابع من ذى القعدة سنة ست وسبعين وخمسمائة بالقاهرة عام 576هـ، وكان فريد عصره فى التصوف، وله نظم جيد فى معانى الغراميات الإلهية ويعد سيد شعراء عصره



أما أسمه فكما جاء فى تاريخ ابن خلكان فهو أبو حفص وأبو القاسم عمر بن أبى الحسن على بن المرشد بن على وهو حموى الأصل مصرى المولد والدار والوفاة وملقب بابن الفارض، وهو تلميذ أبى الحسن على البقال،

نشأ ابن الفارض فى عبادة ربه من صغره، وقد ذكر المقريزى فى خططه فى الجزء الرابع الصفحة رقم 456: ويقول هــذا المكان مغارة فى الجبل عرفت بأبى بكر محمد جد مسلم القارئ لأنه نقرها فى الجبل ثم عمرت بأمر الحاكم وأنه أنشئت فيها منارة هى باقية إلى اليوم وهى مغارة ( العارض ) وتحته قبر العارف ابن الفارض رحمه الله.

سبب تسمية ابن الفارض

لقب "عمر بن أبي الحسن" المُكنى بـ "أبو حفص" و"أبوالقاسم" بـ "ابن الفارض" نسبة إلى والده حيث ذكر عمر (الابن) عن هذا اللقب: "نسبة إلى الفَارَض بفتح الفاء وبعد الألف راء مفتوحة وبعدها ضاد معجمة، وهو الذي يكتب الفروض للنساء على الرجال".

وقد تأثر عمر بتربية والده الذي كان قد رفض منصب قاضي القضاة، ورأى منذ الصغر هذا السلوك الزاهد عند أبيه فتأثر به وصار هذا عنوانًا لحياته صقله بالمعرفة والتأمل.

كانت حياة ابن الفارض تقوم على الزهد والتقشف من الطبقة العامة في المجتمع، وكان الناس يعانون من استبداد الحكام وظلمهم ومن ثم كانت الحروب الصليبية والعديد من المشاكل والبلايا كانتشار مرض الطاعون وانحسار النيل لسنوات.

وقيل إن سبب سفره للحجاز والعزلة هناك، جاء بإشارة من أحد معلميه وهو الشيخ أبو الحسن البقّال، الذي قال له إن الله سوف يفتح عليه إن ذهب إلى هناك، في مكة.

عزلة في وادٍ

وجاءت عزلته هذه بعد أن سافر لمكة وأدى فريضة الحج ومن ثم قرر الاعتزال في وادٍ بعيد عن الناس.

وقد كانت تلك العزلة هي المنبع الذي خرجت منه معظم أشعاره، حيث أتاحت له التأمل العميق في الإلهيات وحب الخالق وفي تصاريف الأحوال في هذا الكون.

وبعد أن أنهى عزلته عاد إلى مصر مجددًا بذخيرة كبيرة من المعاني ودرر البيان، وعاش هناك إلى وفاته حيث دفن بجوار جبل المقطم في مسجده.

وبرغم صيت ابن الفارض، إلا أنه لم يعرف عنه سوى ديوان شعر واحد عدد أبياته 1850 بيتا شعريا، غير أنه يعد تحفة أدبية ناصعة البيان، غنية بالخيال وحيث يدور حول الحب الإلهي.

سبب تسمية ابن الفارض سلطان العاشقين

لقب بسلطان العاشقين لأنه قد حفل ديوانه بأناشيد الحب الإلهى فصار بها تحفة أدبية تزهو بها العربية على أداب الأمم وتراثا روحانيا راقيا ومن ديوانه:

سقتــنى حميــا الحب ؤاح’ مقلتــى وكأس محيــا من عــن الحسـن جلت

شربنـــا علــى ذكــر الحبيب مدامة سكرنــا بــها من قبــل أن يخلـق الكرم

أشهر قصائد ابن الفارض

1- ​تائية ابن الفارض

لأبي حفص عمر بن الفارض سلطان العاشقين (576-632=1181-1235)، مكانة عزيزة عند السالكين إلى رب العالمين ولاسيما المتصوفون؛ إذ نشأ بأسرة كريمة تصون العلم بالعمل، فسبق منذ شب إلى طلب علوم الحقيقة ثم علوم الطريقة، وحببت إليه العزلة حتى إنه رحل إلى مكة المكرمة -شرفها الله!- غيرَ حاج، وبقي فيها خمسة عشر عاما، معتزلا الناس، ثم عاد إلى مصر بعدما تفجرت منه قصائده في عزلته تلك، مثلما يتفجر الماء من ينبوعه والغناء من عصفوره!

ويقول ابن الفارض في قصيدته

قَلْبِي يُحَدِّثُنِي بِأَنَّكَ مُتْلِفِي رُوحِي فِدَاكَ عَرَفْتَ أَمْ لَمْ تَعْرِفِ

لَمْأَقْضِ حَقَّ هَواكَ إِنْ كُنْتُ الَّذي لَمْ أَقْضِ فيهِ أَسًى وَمِثْلِيَ مَنْ يَفِي

مَا لِي سِوَى رُوحِي وَبَاذِلُ نَفْسِهِ فِي حُبِّ مَنْ يَهْوَاهُ لَيْسَ بِمُسْرِفِ

فَلَئِنْ رَضِيتَ بِها فَقَدْ أَسْعَفْتَني يَا خَيْبَةَ الْمَسْعَى إِذَا لَمْ تُسْعِفِ

يَا مَانِعِي طِيبَ الْمَنامِ وَمانِحِي ثَوْبَ السَّقامِ بِه وَوَجْدِي الْمُتْلِفِ

عَطْفًا عَلَى رَمَقِي وَمَا أَبْقَيْتَ لِي مِنْ جِسْمِيَ الْمُضْنَى وَقَلْبِي الْمُدْنَفِ

فَالْوَجْدُ بَاقٍ وَالْوِصَالُ مُمَاطِلِي وَالصَّبْرُ فَانٍ وَاللِّقاءُ مُسَوِّفِي

لَمْ أَخْلُ مِنْ حَسَدٍ عَلَيْكَ فَلا تُضِعْ سَهَرِي بتَشْنِيعِ الْخَيَالِ الْمُرجِفِ

وَاسْأَلْ نُجُومَ اللَّيْلِ هَلْ زَارَ الْكَرَى جَفْنِي وَكَيْفَ يَزُورُ مَنْ لَمْ يَعْرِفِ

لَا غَرْوَ إِنْ شَحَّتْ بِغُمْضِ جُفُونِها عَيْنِي وَسَحَّتْ بِالدُّمُوعِ الذُّرَّفِ

والتائية هي قصيدة طويلةٌ أكثر من سبعمائة بيت في السلوك على طريقة المتصوفة المنسوبين إلى الاتحاد، وقد تكلَّمَ فيه غير واحد من المشايخ بسبب قصيدته المشارِ إليها، وقد ذكره الذهبي وحطَّ عليه فقال: "إن لم يكن في تلك القصيدةِ صريحُ الاتحاد الذي لا حيلةَ في وجوده، فما في العالم زندقةٌ ولا ضلال، اللهمَّ ألهمنا التقوى، وأعذنا من الهوى، فيا أئمَّة الدين ألا تغضبون لله؟! فلا حول ولا قوة إلا بالله".

2- زدني بفرطِ الحبّ فيك تحيُّرًا

زدني بفرطِ الحبِّ فيكَ تحيُّرًا

وارحمْ حشًى بلظى هواكَ تسعَّرًا

وإذا سألتكَ أنْ أراكَ حقيقة

فاسمَحْ ولا تجعلْ جوابي لن تَرَى

يا قلبُ أنتَ وعدتَني في حُبّهمْ صبرًا

فحاذرْ أنْ تضيقَ وتضجرا

إنّ الغَرامَ هوَ الحَياة فَمُتْ بِهِ صَبًّا

فحقّكَ أن تَموتَ وتُعذَرَا

قُل لِلّذِينَ تقدّمُوا قَبْلي ومَن بَعْدي

ومَن أضحى لأشجاني يَرَى

عني خذوا وبيَ اقْتدوا وليَ اسْمعوا

وتحدَّثوا بصبابتي بينَ الورى

ولقدْ خلوتُ معَ الحبيبِ وبيننا

سِرٌّ أرَقّ مِنَ النّسيمِ إذا سرَى

وأباحَ طرفي نظرة ً أمَّلتها

فغدوتُ معروفًا وكنتُ منكَّرًا

فدهشتُ بينَ جمالهِ وجلالهِ

وغدا لسانُ الحالِ عني مخبرًا

فأدِرْ لِحاظَكَ في مَحاسِن وَجْهِهِ

تَلْقَى جَميعَ الحُسْنِ فيهِ مُصَوَّرًا

لوْ أنّ كُلّ الحُسْنِ يكمُلُ صُورَة

ورآهُ كانَ مهلَّلًا ومكبَّرًا

3- شربنا على ذكرِ الحبيبِ مدامة

شربنا على ذكرِ الحبيبِ مدامة ً

سَكِرْنا بها من قبلِ أن يُخلق الكَرمُ

لها البدرُ كأسٌ وهيَ شمسٌ يديرها هِلالٌ

وكم يبدو إذا مُزِجَتْ نَجمُ

ولولا شذاها ما اهتديتُ لحانها

ولو لا سناها ما تصوَّرها الوهمُ

ولم يُبْقِ مِنها الدَّهْرُ غيرَ حُشاشَة

كأنَّ خَفاها في صُدورِ النُّهى كَتْمُ

فإنْ ذكرتْ في الحيِّ أصبحَ أهلهُ نشاوى

ولا عارٌ عليهمْ ولا إثمُ

ومنْ بينِ أحشاءِ الدِّنانِ تصاعدتْ

ولم يَبْقَ مِنْها في الحَقيقَة إلاّ اسمُ

وإنْ خَطَرَتْ يَومًا على خاطِرِ امرِىء

أقامَتْ بهِ الأفْراحُ وارتحلَ الهَمُ

ولو نَظَرَ النُّدمانُ ختْمَ إنائِها

لأسكرهمْ منْ دونها ذلكَ الختمُ

ولو نَضَحوا مِنها ثَرى قَبْرِ مَيتٍ

لعادَتْ إليهِ الرُّوحُ وانْتَعَشَ الجسْمُ

ولو طرحوا في فئِ حائطِ كرمها

عليلًا وقدْ أشفى لفارقهُ السُّقمُ

ولوْ عبقتْ في الشَّرقِ أنفاسُ طيبها

وفي الغربِ مزكومٌ لعادَ لهُ الشَّمُّ

ولوْ خضبتْ منْ كأسها كفُّ لامسٍ

لما ضلَّ في ليلٍ وفي يدهِ النَّجمُ

ولوْ جليتْ سرًَّا على أكمهٍ

غدًا بصيرًا ومنْ راو وقها تسمعُ الصُّمُّ

ولو أنّ ركْبًا يَمّمَوا تُرْبَ أرْضِها

وفي الرَّكبِ ملسوعٌ لماضرَّهُ السمُّ

ولوْ رسمَ الرَّقي حروفَ اسمها

على جبينِ مصابٍ جنَّ أبرأهُ الرَّسمُ

ويَكْرُمُ مَنْ لم يَعرِفِ الجودَ كَفُّهُ

ويَحلُمُ عِندَ الغيظِ مَن لا لَهُ حِلْمُ

يقولونَ لي صفها فأنتَ بوصفها خَبيرٌ

أجَلْ عِندي بأوصافِها عِلْمُ صفاءٌ

ولا ماءٌ ولُطْفٌ ولاهَوًا ونورٌ

ولا نارٌ وروحٌ ولا جسمُ

فلا عيشَ في الدُّنيا لمنْ عاشَ صاحيًا

ومنْ لمْ يمتْ سكرًا بها فاتهُ الحزمُ

على نفسهِ فليبكِ منْ ضاعَ عمرهُ

وليسَ لهُ فيها نصيبٌ ولا سهمُ

لمحات من حياة ابن الفارض وأشهر قصائده

مناقب عمر ابن الفارض:

كان الإمام العالم قدوة العارفين وسلطان المحبين الشيخ شرف الدين عمر بن الفارض معتدل القامة حسن الوجه مشربا بحمرة وإذا استمع وتواجد وغلب عليه الحال ازداد وجهه نورا وجمالا ويسيل العرق من سائر جسده حتى يسيل من تحت قدميه على الأرض وكان إذا حضر فى مجلس يظهر على ذلك المجلس سكينة وسكون

وكان ينفق على من يرد عليه نفقة متسعة ويعطى من يده عطاء جزيلا ولم يحصل شيئا من الدنيا ولم يقبل من أحد شيئا وبعث إليه السلطان الكامل بألف دينار فردها عليه.

وفاته

مات وقد قارب السبعين، توفي بالقاهرة في يوم الثلاثاء الثاني من جمادى الأولى، سنة اثنتين وثلاثين وستمائة ودفن من الغد بسفح المقطم، وقبره معروف به يُقصَد للزيارة.

جامع سيدى عمر بن الفارض

هذا المسجد بسفح المقطم بالقرب من مسجد سيدى شاهين الخلوتى على بابه الخارج لوح رخام مكتوب فيه هذا مسجد العارف بالله تعالى سيدى عمر بن الفارض رضى الله عنه ونفعنا به أمير اللواء الشريف السلطانى على بيك قازدغلى أمير الحاج حالا فى غرة رمضان سنة ثلاث وسبعين ومائة وألف

وعلى بابه الداخل تاريخ سنة ثلاث وسبعين ومائة وألف وبه منبر وأربعة أعمدة من الرخام حاملة لبائكتين من الحجر وبداخله ضريح سيدى عمر بن الفارض رضى الله عنه وجملة قبور

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.