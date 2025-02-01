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رياضة

الاتحاد السكندري يتعادل مع بتروجيت سلبيا في الدوري الممتاز

الاتحاد السكندري،
الاتحاد السكندري، فيتو

تعادل فريق الاتحاد السكندري مع مضيفه بتروجيت بنتيجة 0-0، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، على إستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الـ11 من مسابقة الدوري المصري.

 

تشكيل الاتحاد السكندري ضد بتروجيت في الدوري المصري

في حراسة المرمى: صبحي سليمان.

في خط الدفاع: محمد المغربي- محمود متولي- عبدالله بكري- أحمد أيمن.

في خط الوسط: عمر الوحش- مورو ساليفو- كريم الديب.

في خط الهجوم: بيكالي أوبامي- شكري نجيب- عمرو جمعة.

قد تكون صورة ‏‏شخص واحد‏ و‏تحتوي على النص '‏KEPL ¥ تشکیل المباراة صبحي سلیمان محمد المغربي محمود متولي عبدالله بكري احمد فان መቅት ايمن عمر الوحش 6 مورو ساليفو 北よ كريم الديب ديريك شكري نجيب 卡文海年 ALITTIHAD عمرو جمعة البدلاء أحمد دعدور محمود علاء محمد فارس عبدالفني محمد احمد الشيمي اسلام سميرا ناصر ناصر يوسف اسامة فادي فريدا دالسكندري الاقحل الم نياكادالسكندو‏'‏‏

تشكيل بتروجيت ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري 

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏‏لعب كرة القدم‏، و‏لعب كرة القدم‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏LEAGUE PREMIER EGYPTIAN تتبكيلة المباراة راة START دورگ 국 -MiLe 1 VV محمد خليفة ع محمود شديد ο هادي رياض ١٨ توفيق محمد رشاد المتولى حامد حمدان Λ محمدعكی محمد عكى ቦቦ زيادفرج lo احمدب بحبح ቦ. اسماعيل بامبا rR شيكودى جبريل البدلاء عمسر صلاح علده السلام العزيزالسبد العزي اللبد عبد الله حالد ابو احمد اسلام فارون هشام ه ቢል موسی عبد LoL الله محمود ALITTHAD المصرى -نادی# عل #الجولة الحادية عشرة TEAM FOOTBALL PETROJET DIGITAL DIA MEDI ME‏'‏‏

ترتيب الاتحاد السكندرى وبتروجيت في الدوري 

بهذه النتيجة يحتل الاتحاد السكندرى المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 14 نقطة، فيما يحتل نادى بتروجيت المركز السادس برصيد 17 نقطة 

 

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