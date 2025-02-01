الاتحاد السكندري يتعادل مع بتروجيت سلبيا في الدوري الممتاز

تعادل فريق الاتحاد السكندري مع مضيفه بتروجيت بنتيجة 0-0، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، على إستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الـ11 من مسابقة الدوري المصري.

تشكيل الاتحاد السكندري ضد بتروجيت في الدوري المصري

في حراسة المرمى: صبحي سليمان.

في خط الدفاع: محمد المغربي- محمود متولي- عبدالله بكري- أحمد أيمن.

في خط الوسط: عمر الوحش- مورو ساليفو- كريم الديب.

في خط الهجوم: بيكالي أوبامي- شكري نجيب- عمرو جمعة.

تشكيل بتروجيت ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري

ترتيب الاتحاد السكندرى وبتروجيت في الدوري

بهذه النتيجة يحتل الاتحاد السكندرى المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 14 نقطة، فيما يحتل نادى بتروجيت المركز السادس برصيد 17 نقطة

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