شوط أول سلبي بين الاتحاد وبتروجيت في الدوري الممتاز

تعادل فريق الاتحاد السكندري مع مضيفه بتروجيت بنتيجة 0-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين اليوم السبت، على إستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدوري المصري.

تشكيل الاتحاد السكندري ضد بتروجيت في الدوري المصري

في حراسة المرمى: صبحي سليمان.

في خط الدفاع: محمد المغربي- محمود متولي- عبدالله بكري- أحمد أيمن.

في خط الوسط: عمر الوحش- مورو ساليفو- كريم الديب.

في خط الهجوم: بيكالي أوبامي- شكري نجيب- عمرو جمعة.

تشكيل بتروجيت ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري

ترتيب الاتحاد السكندرى وبتروجيت في الدوري

يحتل الاتحاد السكندرى المركز التاسع في جدول ترتيب الدورى برصيد 13 نقطة، جمعها من 10 مباريات، فاز في 3 مباريات وتعادل في 4 وخسر 3، وله 5 أهداف وعليه 6.

ويحتل نادى بتروجيت المركز السابع برصيد 13 نقطة جمعها من 9 مباريات، فاز في 3 مباريات وتعادل في 4 وخسر 2، وله 8 أهداف وعليه 7.

قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة بتروجيت بالدوري المصري



واختار طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري لقائمة المباراة كل من:" صبحي سليمان وأحمد دعدور ومحمود علاء، ومحمد المغربي ومحمود متولي وفادي فريد، وأحمد أيمن ومحمد فارس وناصر ناصر، وكريم الديب وعمر الوحش وعبد الغني محمد، وأحمد الشيمي ومورو ساليفو وفان ديرك وإسلام سمير، وشكري نجيب ويوسف أسامة نبيه، وعبدالله بكري وعمرو جمعة.

وعاد فريق الاتحاد السكندري لطريق الانتصارات مجددا، بعدما نجح في الفوز على الإسماعيلي، بهدف نظيف، في الجولة الماضية.

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