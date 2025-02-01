نائب محافظ قنا يتابع إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة

تفقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، اليوم السبت، المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، لمتابعة سير العمل داخل الإدارة الهندسية والاطلاع على مدى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه خلال الزيارة أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا.

حسن معاملة المواطنين بقنا

وخلال جولته، التقى نائب محافظ قنا، عددًا من المواطنين المتواجدين بالمركز التكنولوجي لإنهاء معاملاتهم المرتبطة بالخدمات المحلية، ووجه بضرورة حسن معاملة المواطنين، وسرعة استقبال طلباتهم وإنجازها، كما اطلع على طبيعة الخدمات والأعمال التي يقدمها العاملون بالمركز.

وعقب ذلك، عقد نائب محافظ قنا، اجتماعًا مع رؤساء الوحدات المحلية لقرى دشنا، ومسؤولي المركز التكنولوجي، لمتابعة الموقف التنفيذي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة، بالإضافة إلى أهم التحديات التي تواجه تنفيذ الملف، ووجه بسرعة إنهاء أعمال المعاينات وتقييم الأراضي، ورفع تقرير إلى وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة، لضمان استكمال الإجراءات من قبل المسؤولين ولجنة التقييم النهائي، تمهيدًا لتسليم العقود للمستفيدين، مع تحصيل مستحقات الدولة المستحقة.

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